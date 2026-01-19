Girona, Stegen için anlaştı: Livakovic'in durumu ne olacak?

İspanya La Liga ekiplerinden Girona, kadrosuna yeni bir kaleci takviyesi yapmaya hazırlanıyor.
İspanyol ekibi, bir süredir gündemde olan Marc-Andre ter Stegen konusunda mutlu sona ulaştı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Girona, Alman file bekçisinin transferi konusunda Barcelona ile sözlü anlaşmaya vardı. Yapılan anlaşmaya göre, Ter Stegen, sezon sonuna kadar kiralık olarak Girona'da forma giyecek.
33 yaşındaki deneyimli file bekçisinin, Girona'ya transferinin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.
LIVAKOVIC NE OLACAK?
Girona'nın Stegen için Barcelona ile anlaşma sağlamasıyla Dominik Livakovic'in durumu ve geleceği bir kez daha gündem oldu.
Sezon başında Fenerbahçe'den İspanyol ekibine kiralık giden Livakovic, Girona'da hiç forma şansı bulamadı.
Eski takımı Dinamo Zagreb ve İtalyan ekiplerinin devreye girmesinin ardından Livakovic, ara transfer dönemiyle Girona'dan ayrıldı. Hırvat file bekçisi, transferinin tamamlanmaması nedeniyle daha sonra Girona'ya geri döndü.
TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN MESAJ
Girona Teknik Direktörü Michel, Stegen ile anlaşma olmadan önce Alman file bekçisinin transferinin gündeme gelmesiyle birlikte Livakovic'in ayrılması gerektiğini söylemişti.
Livakovic'in, Stegen transferinin resmiyet kazanmasıyla birlikte geleceği büyük bir merakla bekleniyor.
