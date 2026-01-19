19 Ocak
Beşiktaş-Kayserispor
0-070'
19 Ocak
Konyaspor-Eyüpspor
1-1
19 Ocak
Göztepe-Rizespor
2-168'
19 Ocak
Iğdır FK-Sakaryaspor
1-0
19 Ocak
İstanbulspor-Keçiörengücü
2-2
19 Ocak
Bodrum FK-Sivasspor
1-269'
19 Ocak
Brighton-Bournemouth
23:00
19 Ocak
Elche-Sevilla
23:00
19 Ocak
Cremonese-Verona
0-0DA
19 Ocak
Lazio-Como
22:45

Girona, Stegen için anlaştı: Livakovic'in durumu ne olacak?

Girona, Alman file bekçisi Marc-Andre ter Stegen'in sezon sonuna kadar kiralık transferi için Barcelona ile sözlü anlaşmaya vardı. Bu gelişmenin ardından Dominik Livakovic'in geleceği de büyük bir merak konusu oldu.

calendar 19 Ocak 2026 19:58
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Girona, Stegen için anlaştı: Livakovic'in durumu ne olacak?
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İspanya La Liga ekiplerinden Girona, kadrosuna yeni bir kaleci takviyesi yapmaya hazırlanıyor.

İspanyol ekibi, bir süredir gündemde olan Marc-Andre ter Stegen konusunda mutlu sona ulaştı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Girona, Alman file bekçisinin transferi konusunda Barcelona ile sözlü anlaşmaya vardı. Yapılan anlaşmaya göre, Ter Stegen, sezon sonuna kadar kiralık olarak Girona'da forma giyecek.


33 yaşındaki deneyimli file bekçisinin, Girona'ya transferinin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.

LIVAKOVIC NE OLACAK?

Girona'nın Stegen için Barcelona ile anlaşma sağlamasıyla Dominik Livakovic'in durumu ve geleceği bir kez daha gündem oldu.

Sezon başında Fenerbahçe'den İspanyol ekibine kiralık giden Livakovic, Girona'da hiç forma şansı bulamadı.

Eski takımı Dinamo Zagreb ve İtalyan ekiplerinin devreye girmesinin ardından Livakovic, ara transfer dönemiyle Girona'dan ayrıldı. Hırvat file bekçisi, transferinin tamamlanmaması nedeniyle daha sonra Girona'ya geri döndü.

TEKNİK DİREKTÖRÜNDEN MESAJ

Girona Teknik Direktörü Michel, Stegen ile anlaşma olmadan önce Alman file bekçisinin transferinin gündeme gelmesiyle birlikte Livakovic'in ayrılması gerektiğini söylemişti.

Livakovic'in, Stegen transferinin resmiyet kazanmasıyla birlikte geleceği büyük bir merakla bekleniyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 23 10 35
5 Beşiktaş 18 8 6 4 30 22 30
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 26 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 18 2 10 6 16 33 16
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.