Rafa Silva, Türkiye'den ayrılıyor!

Benfica Sportif Direktörü Mario Branco, Rafa Silva transferi için İstanbul'a geldi. Benfica ve Beşiktaş, Rafa Silva transferi konusunda anlaşma sağladı. Portekizli futbolcu, çarşamba günü Türkiye'den ayrılacak.

calendar 20 Ocak 2026 14:03 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2026 14:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta maç kadrosuna alınmayan ve takımdan ayrılmak isteyen Rafa Silva'nın Benfica'ya transfer için sıcak bir gelişme yaşandı.

Benfica Sportif Direktörü Mario Branco, Rafa Silva transferi için İstanbul'a geldi.

TÜRKİYE'DEN AYRILIYOR

Portekiz'e dönmek isteyen Rafa Silva için Benfica ile Beşiktaş prensipte anlaşma sağladı. HT Spor'da yer alan habere göre, iki ekip arasında anlaşma sağlanmasının ardından Rafa Silva, çarşamba günü Türkiye'den ayrılacak.


Portekiz basınından A Bola, Benfica'nın bonuslar dahil toplamda 5 milyon euroluk teklif yaptığını duyurdu. Haberde Beşiktaş'ın ise 7 milyon euro istediği belirtildi. 

Mario Branco'nun İstanbul'da yaptığı görüşmelerin ardından taraflar bonservis üzerinde anlaşma sağladı.

PERFORMANSI

Bu sezon siyah beyazlı formayla 16 maça çıkan Rafa Silva, 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.  

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.