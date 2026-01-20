Anadolu Ajansı: 'Eray Yazgan'a 10 ay hapis ve HAGB kararı'

Galatasaray Kulübü Genel Sekreteri Eray Yazgan, reklam vererek, bahis ya da şans oyunlarını teşvik ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 10 ay hapis ve 2 bin lira para cezasına çarptırıldı.
Anadolu Ajansı'ndan Zeynep Yeşildal'ın haberine göre; Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
Konuyla ilgili Galatasaray Kulübü'nden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
