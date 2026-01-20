Diego Simeone'den Galatasaray itirafı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında 21 Ocak Çarşamba günü Galatasaray'a konuk olacak İspanya ekibi Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone, sarı-kırmızılı takımın çok iyi futbolculara sahip olduğunu belirtti.



Diego Simeone ve oyunculardan Alexander Sörloth, maçın oynanacağı RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



"ZOR BİR MAÇ OLACAK"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son oynadıkları PSV maçına değinen Simeone,ifadelerini kullandı.Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'e girmeyi hedeflediklerini aktaran Arjantinli teknik adam,dedi.Norveçli golcü Alexander Sörloth'un performansını değerlendiren 55 yaşındaki teknik adam,şeklinde görüş belirtti.Simeone, kulübün yeni transferler için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.Oyuncularına güvendiğini aktaran Arjantinli teknik adam,diye konuştu.UEFA Şampiyonlar Ligi'nin zorluğuna değinen Simeone,değerlendirmesini yaptı.

RAMS PARK ATMOSFERİ



Galatasaray'ın stat atmosferine değinen tecrübeli çalıştırıcı, "Son dönemde TV'de çok maç izledim. Galatasaray'ın stadındaki atmosfer, enerji, insanların enerjisi. Şehir de aynı şekilde. Futbol tutkusu çok yüksek. Bu da futbolun en güzel yanı." ifadelerini kullandı.



