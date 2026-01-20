Diego Simeone'den Galatasaray itirafı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında 21 Ocak Çarşamba günü Galatasaray'a konuk olacak İspanya ekibi Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone, sarı-kırmızılı takımın çok iyi futbolculara sahip olduğunu belirtti.
Diego Simeone ve oyunculardan Alexander Sörloth, maçın oynanacağı RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
"ZOR BİR MAÇ OLACAK"
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son oynadıkları PSV maçına değinen Simeone, "Bütün maçlar aynı değildir. PSV, iyi bir anındaydı. Galatasaray, kendi evinde maç oynayacak. Çok iyi mücadele etmeliyiz. Zor bir maç olacak. Çok iyi oyuncuları var. Hızlı futbolculara sahipler. Orta sahadan oluşturulan ataklar önemli. Lucas Torreira gibi bir oyuncuya sahipler. Çok mücadeleci bir takım bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.
"BERABERLİK İŞİMİZE YARAMAZ"
Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'e girmeyi hedeflediklerini aktaran Arjantinli teknik adam, "Beraberlik bizim işimize yaramaz. Bu maçı kesinlikle kazanmalıyız." dedi.
SORLOTH İÇİN AÇIKLAMA
Norveçli golcü Alexander Sörloth'un performansını değerlendiren 55 yaşındaki teknik adam, "Hava toplarında iyi. Gol pozisyonlarına girme noktasında sıkıntısı yok. Geçen de çok güzel gol attı. Çalışmasından memnunum. Çok iyi bir dönem geçiriyor. Yarın ondan gol katkısı bekleyeceğiz." şeklinde görüş belirtti.
"MEVCUT KADROMUZA GÜVENİYORUZ"
Simeone, kulübün yeni transferler için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Oyuncularına güvendiğini aktaran Arjantinli teknik adam, "Mevcut kadromuza güveniyoruz. Mevcut kadromuzla önümüzdeki maçlarda gerekeni yapacağız. Kulübümüz, yeni oyuncuların transferi için gerekli çalışmaları yapıyor. Biz de elimizdeki oyuncuları kullanacağız." diye konuştu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin zorluğuna değinen Simeone, "Daha fazlası her zaman yapılabilir. Şampiyonlar Ligi, çok büyük takımları içerisinde bulunduruyor. Hepsi de ilk 8'e girmek istiyor. Bu durum kolay değil. Her takım, kazanmaya çalışıyor. İlk 8'de yer almak kolay değil." değerlendirmesini yaptı.
RAMS PARK ATMOSFERİ
Galatasaray'ın stat atmosferine değinen tecrübeli çalıştırıcı, "Son dönemde TV'de çok maç izledim. Galatasaray'ın stadındaki atmosfer, enerji, insanların enerjisi. Şehir de aynı şekilde. Futbol tutkusu çok yüksek. Bu da futbolun en güzel yanı." ifadelerini kullandı.