20 Ocak
Kairat Almaty-Club Brugge
1-4
20 Ocak
Bodo/Glimt-M.City
3-1
20 Ocak
Kopenhag-SSC Napoli
1-1
20 Ocak
Villarreal-Ajax
1-2
20 Ocak
Real Madrid-AS Monaco
6-1
20 Ocak
Inter-Arsenal
1-3
20 Ocak
Tottenham-B. Dortmund
2-0
20 Ocak
Olympiakos-Leverkusen
2-0
20 Ocak
Sporting CP-PSG
2-1
20 Ocak
Preston North End-Hull City
0-3

Diego Simeone'den Galatasaray itirafı!

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Galatasaray maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu.

calendar 20 Ocak 2026 18:42 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2026 20:36
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Diego Simeone'den Galatasaray itirafı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında 21 Ocak Çarşamba günü Galatasaray'a konuk olacak İspanya ekibi Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone, sarı-kırmızılı takımın çok iyi futbolculara sahip olduğunu belirtti.

Diego Simeone ve oyunculardan Alexander Sörloth, maçın oynanacağı RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"ZOR BİR MAÇ OLACAK"



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son oynadıkları PSV maçına değinen Simeone, "Bütün maçlar aynı değildir. PSV, iyi bir anındaydı. Galatasaray, kendi evinde maç oynayacak. Çok iyi mücadele etmeliyiz. Zor bir maç olacak. Çok iyi oyuncuları var. Hızlı futbolculara sahipler. Orta sahadan oluşturulan ataklar önemli. Lucas Torreira gibi bir oyuncuya sahipler. Çok mücadeleci bir takım bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

"BERABERLİK İŞİMİZE YARAMAZ" 

Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8'e girmeyi hedeflediklerini aktaran Arjantinli teknik adam, "Beraberlik bizim işimize yaramaz. Bu maçı kesinlikle kazanmalıyız." dedi.

SORLOTH İÇİN AÇIKLAMA

Norveçli golcü Alexander Sörloth'un performansını değerlendiren 55 yaşındaki teknik adam, "Hava toplarında iyi. Gol pozisyonlarına girme noktasında sıkıntısı yok. Geçen de çok güzel gol attı. Çalışmasından memnunum. Çok iyi bir dönem geçiriyor. Yarın ondan gol katkısı bekleyeceğiz." şeklinde görüş belirtti.

"MEVCUT KADROMUZA GÜVENİYORUZ"

Simeone, kulübün yeni transferler için çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Oyuncularına güvendiğini aktaran Arjantinli teknik adam, "Mevcut kadromuza güveniyoruz. Mevcut kadromuzla önümüzdeki maçlarda gerekeni yapacağız. Kulübümüz, yeni oyuncuların transferi için gerekli çalışmaları yapıyor. Biz de elimizdeki oyuncuları kullanacağız." diye konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin zorluğuna değinen Simeone, "Daha fazlası her zaman yapılabilir. Şampiyonlar Ligi, çok büyük takımları içerisinde bulunduruyor. Hepsi de ilk 8'e girmek istiyor. Bu durum kolay değil. Her takım, kazanmaya çalışıyor. İlk 8'de yer almak kolay değil." değerlendirmesini yaptı.

RAMS PARK ATMOSFERİ 

Galatasaray'ın stat atmosferine değinen tecrübeli çalıştırıcı, "Son dönemde TV'de çok maç izledim. Galatasaray'ın stadındaki atmosfer, enerji, insanların enerjisi. Şehir de aynı şekilde. Futbol tutkusu çok yüksek. Bu da futbolun en güzel yanı." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.