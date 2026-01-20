20 Ocak
Kairat Almaty-Club Brugge
1-4
20 Ocak
Bodo/Glimt-M.City
3-1
20 Ocak
Kopenhag-SSC Napoli
1-1
20 Ocak
Villarreal-Ajax
1-2
20 Ocak
Real Madrid-AS Monaco
6-1
20 Ocak
Inter-Arsenal
1-3
20 Ocak
Tottenham-B. Dortmund
2-0
20 Ocak
Olympiakos-Leverkusen
2-0
20 Ocak
Sporting CP-PSG
2-1
20 Ocak
Preston North End-Hull City
0-3

Anadolu Efes, EuroLeague'de büyük fırsat tepti!

Anadolu Efes, EuroLeague'in 23. haftasında deplasmanda Hapoel Tel Aviv'e 71-66 mağlup oldu.

calendar 20 Ocak 2026 22:45 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2026 23:38
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Anadolu Efes, EuroLeague'de büyük fırsat tepti!
Anadolu Efes, EuroLeague'in 23. haftasında deplasmanda Hapoel Tel Aviv'e 71-66 mağlup oldu.

Anadolu Efes, EuroLeague'de üst üste 7. mağlubiyetini aldı.


Maça hızlı başlayan ve ilk periyodu 19-14 önde kapatan temsilcimiz ilk yarıda 15 sayı üreten Saben Lee'nin son saniye üçlüğü ile soyunma odasına 43-33 önde gitti.



İkinci yarıya da Lee'nin serbest atış sayısıyla başlayan Anadolu Efes son çeyreğe 3 sayılık avantajla girdi: 50-53.

Büyük çekişmeye sahne olan 4'üncü periyodun son 2 dakikasına 62-62 eşitlikle girilen maçı Hapoel 71-66 kazanmayı başardı.

Maçın en skor ismi Anadolu Efes adına 20 üreten Saben Lee oldu.

SALON: Arena 8888 Sofia 

HAKEMLER: Robert Lottermoser, Piotr Pastusiak, Michele Rossi

HAPOEL TEL AVIV: Bryant 12, Oturu 8, Micic 3, Motley 1, Madar 2, Jones 16, Wainright 13, Odiase 2, Blakeney 6, Malcolm 8

ANADOLU EFES: PJ Dozier 15, Weiler-Babb 6, Cordinier 5, Ercan Osmani 10, Dessert 2, Kai Jones 2, Lee 20, Smits 3, Swider, Erkan Yılmaz, Beaubois 3

1'İNCİ PERİYOT: 14-19

DEVRE: 33-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-53

5 FAUL: Cordinier (Anadolu Efes)

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
