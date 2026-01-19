İslam fıkhında namaz ibadetinin geçerli sayılması için belirli vakit şartları bulunmaktadır. Gün içerisinde güneşin konumuna bağlı olarak belirlenen ve "kerahat vakti" olarak adlandırılan dilimlerde namaz kılmanın hükmü, kılınacak namazın türüne göre değişiklik göstermektedir. Pek çok mümin, mazeretler sebebiyle geciken namazlar için "Kerahat vaktinde farz namaz kılınır mı?" sorusuna yanıt arıyor.

İslam alimleri ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına göre; üç ana kerahat vaktinde farz namaz kılınması caiz değildir. Bu vakitlerde başlanan bir farz namaz geçerli sayılmaz ve vaktin çıkmasının ardından kaza edilmesi gerekir.

Namaz Kılınması Yasak Olan (Mutlak Kerahat) Üç Vakit:

Güneş Doğarken: Güneşin doğuşundan itibaren ilk 45-50 dakikalık süre.

Güneş Tam Tepedeyken (İstiva): Öğle ezanına yaklaşık 15-20 dakika kala başlayan vakit.

Güneş Batarken: Akşam ezanına 45-50 dakika kala, güneşin sararıp gözü kamaştırmadığı andan batışına kadar olan süre.

Kerahat vakitleri içinde tek bir istisna bulunmaktadır. Eğer o günün ikindi namazı bir mazeret sebebiyle son ana kalmışsa, güneş batmak üzere olsa dahi o günün ikindi namazının farzı kılınmalıdır.

Güneşin batmasına (akşam ezanına) sadece birkaç dakika kalsa bile, namaz kazaya bırakılmamalı ve farz eda edilmelidir.

Ancak bu durum sadece "o günün" ikindisi için geçerlidir; geçmiş bir namazın kazası bu vakitte kılınamaz.

Yukarıda belirtilen üç mutlak kerahat vaktinde (doğuş, istiva, batış) hiçbir namaz kılınmaz. Dolayısıyla bu vakitlerde kaza namazı kılmak da harama yakın mekruh kabul edilmiştir. Kaza namazları, bu vakitlerin çıkmasının ardından her zaman kılınabilir.

İki vakit vardır ki, buralarda farz veya kaza namazı kılınabilir ancak nafile (sünnet) namaz kılmak mekruhtur:

Sabah namazı vaktinde, sabahın sünneti hariç başka nafile namaz kılmak.

İkindi namazının farzı kılındıktan sonra akşam ezanına kadar olan sürede nafile namaz kılmak.

Namaz kılmanın yasak olduğu bu kısa zaman dilimlerinde Müslümanların namaz yerine; Kur'an-ı Kerim okuması, zikir çekmesi, tesbihat yapması veya dua etmesi tavsiye edilir. Bu ibadetlerin kerahat vaktinde yapılmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.