20 Ocak
Kairat Almaty-Club Brugge
18:30
20 Ocak
Bodo/Glimt-M.City
20:45
20 Ocak
Kopenhag-SSC Napoli
23:00
20 Ocak
Villarreal-Ajax
23:00
20 Ocak
Real Madrid-AS Monaco
23:00
20 Ocak
Inter-Arsenal
23:00
20 Ocak
Tottenham-B. Dortmund
23:00
20 Ocak
Olympiakos-Leverkusen
23:00
20 Ocak
Sporting CP-PSG
23:00
20 Ocak
Preston North End-Hull City
22:45

Karşıyaka'da golcü sorunu

Karşıyaka'nın forvet hattı son haftalarda gol bulmakta güçlük çekiyor

calendar 20 Ocak 2026 14:41
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta evinde lider Kütahyaspor'a 1-0 yenilerek şampiyonluk yarışında ağır darbe alan Karşıyaka'da forvet oyuncuları son 2 maçta sessiz kaldı. İkinci devrenin ilk haftasında deplasmanda Afyonspor'la 0-0 berabere kalan yeşil-kırmızılı ekip, Kütahyaspor önünde de gol sevinci yaşayamadı.

Kaf-Kaf'ta 8 gol attıktan sonra bahis soruşturmasında 45 gün ceza alan santrfor Yasin Uzunoğlu, sahalara döndükten sonra ilk 11'de yer aldığı son 2 karşılaşmada rakip fileleri sarsamadı.

Sezon başında bahis soruşturması kapsamında aldığı 8 aylık cezada indirime gidilmesiyle eski takımı Kütahyaspor'a karşı oyuna sonradan girerek ilk maçına çıkan Ömer Faruk Sezgin antrenman eksiği nedeniyle tam olarak hazır değil. İzmir ekibinde üçüncü santrfor Hamza Küçükköylü de teknik ekibin raporu doğrultusunda kendisine kulüp arıyor. Öte yandan Sportif Direktör Mehmet Ceyhun, bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen antrenörler arasında yer aldı.

 • 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
