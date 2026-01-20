20 Ocak
Kairat Almaty-Club Brugge
18:30
20 Ocak
Bodo/Glimt-M.City
20:45
20 Ocak
Kopenhag-SSC Napoli
23:00
20 Ocak
Villarreal-Ajax
23:00
20 Ocak
Real Madrid-AS Monaco
23:00
20 Ocak
Inter-Arsenal
23:00
20 Ocak
Tottenham-B. Dortmund
23:00
20 Ocak
Olympiakos-Leverkusen
23:00
20 Ocak
Sporting CP-PSG
23:00
20 Ocak
Preston North End-Hull City
22:45

Manuel Ugarte için Ajax'a ret!

Manchester United, Manuel Ugarte'nin kiralık transferi için Ajax'tan gelen teklifi geri çevirdi.

calendar 20 Ocak 2026 15:26
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Manchester United, Manuel Ugarte için Ajax'tan gelen teklifi kabul etmedi.

AJAX'TAN TEKLİF VE RET

Yeni bir orta saha oyuncusu arayan Ajax, gündemine Manchester United'dan Uruguaylı oyuncuyu aldı ve İngiliz ekibinin kapısını çaldı.

The Athletic'te yer alan habere göre, Manchester United, Ajax'tan Ugarte için gelen kiralık transfer teklifini reddetti.

GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDE

Manchester United forması giyen Manuel Ugarte, yeni bir orta saha transferi yapmak isteyen Galatasaray'ın da gündeminde yer alıyor.

24 yaşındaki futbolcu, bu sezon Manchester United'da 18 maçta süre buldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
