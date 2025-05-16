15 Mayıs
Bandırmaspor-Erzurumspor
2-0
15 Mayıs
İstanbulspor-Boluspor
1-2
15 Mayıs
Osasuna-Atletico Madrid
2-0
15 Mayıs
Rayo Vallecano-Real Betis
2-2
15 Mayıs
Espanyol-Barcelona
0-2
15 Mayıs
Getafe-Athletic Bilbao
0-2

Fenerbahçe'den rekor bonservis: Kolo Muani!

Yeni sezonda iddialı transferler yapması beklenen Fenerbahçe'nin adı bir kez daha Kolo Muani ile anılıyor. Fenerbahçe'nin Kolo Muani için rekor bonservisi gözden çıkardığı iddia ediliyor.

calendar 16 Mayıs 2025 08:30
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den rekor bonservis: Kolo Muani!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Fenerbahçe, hücum hattında köklü bir değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, beklentileri karşılayamayan En-Nesyri ile yolları ayırmak isterken onun yerine daha dinamik ve atletik bir golcüyü kadrosuna katmayı hedefliyor.

Bu doğrultuda listenin ilk sıralarında yer alan isimlerden biri Randal Kolo Muani oldu. Bu sezonu Juventus'ta kiralık olarak geçiren 26 yaşındaki Fransız forvetin bonservisi Paris Saint-Germain'de bulunuyor.

25 MİLYON EURO GÖZDEN ÇIKARILDI

Fenerbahçe'nin, Kolo Muani için 25 milyon Euro'yu gözden çıkarmaya hazır olduğu öğrenildi. PSG ile olan iyi ilişkilerine güvenen yönetim, Fransız golcüyü İstanbul'a getirme konusunda kararlı.

Ancak yıldız oyuncunun önceliğinin kariyerine İtalya veya İngiltere'de devam etmek olduğu gelen bilgiler arasında. Buna rağmen Fenerbahçe cephesi, hem kulüp hem de oyuncu nezdinde yakın zamanda resmi bir girişimde bulunmaya hazırlanıyor.

BU SEZON NE YAPTI?

Juventus ile ligde 14 maça çıkan yıldız golcü, 7 gol ve 1 asist kaydetti.


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.