Haber Tarihi: 15 Mayıs 2025 14:11 - Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2025 14:11

Okullar ne zaman kapanıyor, kapanacak? 2025 Okullar ne zaman tatil olacak?

Bu sene okullar ne zaman kapanacak, bu yıl yaz tatili ne zaman ve ayın kaçında başlıyor ve 2. dönem okulların kapanmasına kaç gün kaldı sorusu, ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim gören milyonlarca öğrenci ve velinin araştırdığı husus olmaya devam ediyor. Okullar erken mi kapanacak, gündemdeki yerini koruyor. Kurban Bayramı tatilinin Haziran ayının ilk haftasına denk gelmesi, okulların ise 2 hafta sonra yaz tatiline girecek olması dolayısıyla okullar erken kapanacak iddiaları gündeme gelmişti. Konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), çalışma takvimini işaret ederek önemli bir açıklamada bulunmuştu. Bakan Yusuf Tekin'e de yöneltilen "Okullar erken mi kapanacak" sorusu, cevap bulmuştu. Gözler şimdi 2024 2025 MEB tatil takviminde... Peki, karneler ne zaman verilecek ve okullar ne zaman kapanacak? İşte, merak edilen konuyla ilgili detaylı bilgiler

Okullar ne zaman kapanıyor, kapanacak? 2025 Okullar ne zaman tatil olacak?
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"Okullar ne zaman kapanacak?" sorusu, milyonlarca öğrenci ve velinin gündemindeki yerini koruyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılının sonlarına yaklaşılırken, karne günü ve yaz tatilinin başlangıç tarihi araştırılıyor. Özellikle Kurban Bayramı tatilinin Haziran ayına denk geliyor olması sebebiyle, okulların erken kapanıp kapanmayacağı merak ediliyor. Peki, karneler ne zaman verilecek ve bu sene okullar ne zaman kapanacak? İşte, 2024-2025 MEB tatil takvimi...

OKULLAR ERKEN Mİ KAPANACAK?

Yaz tatilinin erken başlayacağı ve okulların erken kapanacağı iddiaları Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından net bir dille cevaplandı. Bakan Tekin, okulların akademik takvimde yer alan 20 Haziran Cuma günü kapanacak.

KURBAN BAYRAMI İLE YAZ TATİLİ BİRLEŞECEK İDDİALARI YALANLANDI

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulların bu yıl erken kapanacağı ve Kurban Bayramı ile birleşeceğine yönelik iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtirken, 'Bakanlığımızın web sayfasında geçen yıl bu zamanlar ilan ettiğimiz akademik takvim orada bulunuyor.' ifadelerini kullandı.

MEB RESMİ İNTERNET SİTESİNDE DE DUYURDU

MEB tarafından yapılan açıklamada, "Bugün bazı basın ve yayın organlarında yer alan 'MEB hazırlıklara başladı, yaz tatili erkene çekilecek' başlıklı habere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür." ifadelerine yer verildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Söz konusu haberde özetle, "Millî Eğitim Bakanlığı, bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor." şeklinde verilen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Bakanlığımızca "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi", 28 Mayıs 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmış ve eğitim öğretim süreçleri, açıklanan takvim doğrultusunda devam etmektedir.

Söz konusu takvime göre 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılı, daha önceden açıklandığı gibi 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecektir."

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