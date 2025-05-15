Okullar ne zaman kapanıyor, kapanacak? 2025 Okullar ne zaman tatil olacak?

"Okullar ne zaman kapanacak?" sorusu, milyonlarca öğrenci ve velinin gündemindeki yerini koruyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılının sonlarına yaklaşılırken, karne günü ve yaz tatilinin başlangıç tarihi araştırılıyor. Özellikle Kurban Bayramı tatilinin Haziran ayına denk geliyor olması sebebiyle, okulların erken kapanıp kapanmayacağı merak ediliyor. Peki, karneler ne zaman verilecek ve bu sene okullar ne zaman kapanacak? İşte, 2024-2025 MEB tatil takvimi...



Yaz tatilinin erken başlayacağı ve okulların erken kapanacağı iddiaları Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından net bir dille cevaplandı. Bakan Tekin, okulların akademik takvimde yer alan 20 Haziran Cuma günü kapanacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okulların bu yıl erken kapanacağı ve Kurban Bayramı ile birleşeceğine yönelik iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtirken, 'Bakanlığımızın web sayfasında geçen yıl bu zamanlar ilan ettiğimiz akademik takvim orada bulunuyor.' ifadelerini kullandı.

MEB tarafından yapılan açıklamada, "Bugün bazı basın ve yayın organlarında yer alan 'MEB hazırlıklara başladı, yaz tatili erkene çekilecek' başlıklı habere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür." ifadelerine yer verildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Söz konusu haberde özetle, "Millî Eğitim Bakanlığı, bu yıl Kurban Bayramı nedeniyle yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor." şeklinde verilen iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Bakanlığımızca "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi", 28 Mayıs 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmış ve eğitim öğretim süreçleri, açıklanan takvim doğrultusunda devam etmektedir.

Söz konusu takvime göre 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılı, daha önceden açıklandığı gibi 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecektir."