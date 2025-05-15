Mustafa Muhammed'e ağır 'homofobi' cezası

Mustafa Muhammed, Ligue 1'de homofobi karşıtlığına adanan haftada sahaya çıkmayı reddettiği için ağır para cezasına çarptırılacak ve bu para cezası Nantes Kulübü tarafından bir hayır kurumuna bağışlanacak.



L'Equipe'te yer alan haberde göre; Mısırlı golcü, geçtiğimiz 2 sezonda 'sakatlığım var' diyerek homofobi karşıtlığına adanan haftalarda oynamamıştı.



KRİTİK MAÇTA OYNAMAYACAK



Mustafa Muhammed, Nantes'ın Montpellier ile oynayacağı ve kulübün ligde kalması için kritik önem taşıyana son haftasında müsabakasında forma giyemeyecek.



BU SEZON 30 MAÇTA 6 GOLE ETKİ ETTİ



Bu sezon Ligue 1'de 30 maça çıkan Mustafa Muhammed, 5 gol atıp 1 asist yaptı.



