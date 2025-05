Osasuna - Atletico Madrid Maçı Canlı İzle Şifresiz | Osasuna - Atletico Madrid Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta?

Osasuna - Atletico Madrid maçını şifresiz ve canlı izlemek için S Sport Plus ve S Sport kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, S Sport Plus ve S Sport'un dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.



Madrid ekibi, La Liga'nın 36. haftasında Osasuna'ya konuk olacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, futbolseverler için S Sport Plus ve S Sport kanallarından canlı olarak yayınlanacak.



OSASUNA - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



İspanya La Liga'da 36. haftada oynanacak olan Osasuna - Atletico Madrid maçı bu akşam TSİ 20:00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleye El Sadar Stadyumu ev sahipliği yapacak ve İspanyol hakem Mario Melero Lopez düdük çalacak.

