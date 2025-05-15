Haber Tarihi: 15 Mayıs 2025 16:16 - Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2025 16:16

Osasuna - Atletico Madrid Maçı Canlı İzle Şifresiz | Osasuna - Atletico Madrid Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta?

Osasuna - Atletico Madrid maçı S Sport Plus ve S Sport izle şifresiz | Osasuna - Atletico Madrid maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Matbet, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Şifresiz olarak S Sport Plus ve S Sport canlı izlenebilecek olan Osasuna - Atletico Madrid maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri henüz belli olmadı. Peki, Osasuna - Atletico Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Osasuna - Atletico Madrid maçı canlı yayın izleme detayları...

Osasuna - Atletico Madrid Maçı Canlı İzle Şifresiz | Osasuna - Atletico Madrid Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta?
Abone Ol
Osasuna - Atletico Madrid maçını şifresiz ve canlı izlemek için S Sport Plus ve S Sport kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, S Sport Plus ve S Sport'un dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

OSASUNA - ATLETICO MADRID MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE

OSASUNA - ATLETICO MADRID MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

OSASUNA - ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Madrid ekibi, La Liga'nın 36. haftasında Osasuna'ya konuk olacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği bu kritik karşılaşma, futbolseverler için S Sport Plus ve S Sport kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

OSASUNA - ATLETICO MADRID MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya La Liga'da 36. haftada oynanacak olan Osasuna - Atletico Madrid maçı bu akşam TSİ 20:00'de başlayacak. Karşılaşma S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleye El Sadar Stadyumu ev sahipliği yapacak ve İspanyol hakem Mario Melero Lopez düdük çalacak.

>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Altay'da Vahdettin Heyal adaylığını açıkladı TFF 2. Lig Altay'da Vahdettin Heyal adaylığını açıkladı
Getafe - Athletic Bilbao Maçı Canlı İzle Şifresiz | Getafe - Athletic Bilbao Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? Gündem Getafe - Athletic Bilbao Maçı Canlı İzle Şifresiz | Getafe - Athletic Bilbao Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta?
Trabzonspor'a yerel basından tepki! Trabzonspor Trabzonspor'a yerel basından tepki!
Espanyol - Barcelona Maçı Canlı İzle Şifresiz | Espanyol - Barcelona Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? Gündem Espanyol - Barcelona Maçı Canlı İzle Şifresiz | Espanyol - Barcelona Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta?
Denizlispor'da tablo karanlık TFF 3. Lig Denizlispor'da tablo karanlık
Rayo Vallecano - Real Betis Maçı Canlı İzle Şifresiz | Rayo Vallecano - Real Betis Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? Gündem Rayo Vallecano - Real Betis Maçı Canlı İzle Şifresiz | Rayo Vallecano - Real Betis Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta?
Osasuna - Atletico Madrid Maçı Canlı İzle Şifresiz | Osasuna - Atletico Madrid Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? Gündem Osasuna - Atletico Madrid Maçı Canlı İzle Şifresiz | Osasuna - Atletico Madrid Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta?
İstanbulspor - Boluspor Maçı Canlı İzle Şifresiz | İstanbulspor - Boluspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? Gündem İstanbulspor - Boluspor Maçı Canlı İzle Şifresiz | İstanbulspor - Boluspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta?
Göztepe'nin Avrupa yolunda içi yandı Göztepe Göztepe'nin Avrupa yolunda içi yandı
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu!
2
Roma, Zaniolo için Galatasaray'ı bekliyor!
3
Icardi'den Muslera'ya mesaj; "Bir yıl daha kal"
4
Eljif Elmas için servet istiyorlar!
5
Real Madrid, galibiyete 90+5'te aldı!
6
Tolunay Kafkas: "Galatasaray tek takım olma yolunda"
7
Victor Osimhen'den transferi için flaş açıklama

SON HABERLER