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Fenerbahçe'nin iki yerlisine Fransız devlerinden 35 milyon euro!

Lyon ve Marsilya, F.Bahçe'den Yusuf Akçiçek ve İsmail Yüksek'i kadrosuna katmak istiyor. Fransız ekipleri 35 milyon euroyu gözden çıkarmış durumda.

calendar 16 Mayıs 2025 09:01
Haber: Akşam, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin iki yerlisine Fransız devlerinden 35 milyon euro!
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Fenerbahçe'nin iki milli yıldızı Yusuf Akçiçek ve İsmail Yüksk'in talipleri artmaya devam ediyor. Fransa'dan Marsilya ve Lyon, iki genç oyuncuyu kadrosuna katmak için Sarı-Lacivertlilerle görüşmelerini sürdürüyor.

35 MİLYON EUROLUK BÜTÇE

Fransız ekipleri, İsmail ve Yusuf için 35 milyon euroluk bütçe hazırlamış durumda. Sarı-Lacivertliler, henüz bu teklife olumlu bir geri dönüş yapmadı. Görüşmelerin kısa süre içinde sonlandırılması planlanıyor.

2027 VE 2028'DE SONA ERİYOR

Yusuf'un kulübüyle olan sözleşmesi Haziran 2027'de sona eriyor. 19 yaşındaki savunmacının güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon euro. Yusuf Akçiçek bu sezon oynadığı 19 maçta 1240 dakika sahada kaldı. Genç oyuncu bu süre içinde 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

İsmail Yüksek'in Fenerbahçe ile olan sözleşme 2027'in haziran ayında sona eriyor. 12 milyon euro piyasa değeri olan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon 28 maçta forma giydi ve 2 asist yaptı. 


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