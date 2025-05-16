İngiliz devinde favori aday Mourinho!

Fenerbahçe'de gelecek sezonun planlamaları tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Ali Koç, yeniden seçime gitmeyeceğini açıklarken, teknik direktör Jose Mourinho'yla ilgili olarak, "Yola devam etmeyi istiyoruz ama bu iki taraflı bir süreç. Kararı birlikte vereceğiz" ifadelerini kullandı. Mourinho ise konuyla ilgili olarak, "Sezon sonunda yönetimle oturup konuşacağız" diyerek net kararın henüz verilmediğini ortaya koymuştu.
ADA'DAN MOURİNHO İDDİASI
Jose Mourinho hakkında dikkat çekici bir iddia İngiltere basınında yer aldı. Manchester United, 11 Kasım 2024'te takımın başına Ruben Amorim'i getirmişti. Amorim, takımı Avrupa Ligi finaline taşımayı başarsa da Premier Lig performansı beklentilerin oldukça altında kaldı.
Bu nedenle, sezon sonunda kulüp yönetiminin 40 yaşındaki Portekizli teknik adamla yollarını ayırmayı değerlendirdiği öne sürülüyor. İngiliz bahis şirketlerinin listelerine göre Amorim görevden alınırsa, yerine en güçlü aday olarak Jose Mourinho gösteriliyor. 2016-2018 yılları arasında Manchester United'ı çalıştıran Mourinho, Sir Alex Ferguson sonrasında kulüpteki en başarılı teknik direktör olarak kabul ediliyor.
ADA'DAN MOURİNHO İDDİASI
Jose Mourinho hakkında dikkat çekici bir iddia İngiltere basınında yer aldı. Manchester United, 11 Kasım 2024'te takımın başına Ruben Amorim'i getirmişti. Amorim, takımı Avrupa Ligi finaline taşımayı başarsa da Premier Lig performansı beklentilerin oldukça altında kaldı.
Bu nedenle, sezon sonunda kulüp yönetiminin 40 yaşındaki Portekizli teknik adamla yollarını ayırmayı değerlendirdiği öne sürülüyor. İngiliz bahis şirketlerinin listelerine göre Amorim görevden alınırsa, yerine en güçlü aday olarak Jose Mourinho gösteriliyor. 2016-2018 yılları arasında Manchester United'ı çalıştıran Mourinho, Sir Alex Ferguson sonrasında kulüpteki en başarılı teknik direktör olarak kabul ediliyor.
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