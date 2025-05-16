Hatayspor, Adana Demirspor deplasmanında

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında cumartesi deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak.
Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakayı, hakem Ömer Faruk Turtay yönetecek.
Ligden düşmesi kesinleşen iki takımın karşılaşacağı maçta konuk ekip Hatayspor 20 puana, ev sahibi Adana Demirspor ise -2 puana sahip.
Adana Demirspor, ligin ilk yarısındaki maçta Hatayspor'u 3-1 yenmişti.
Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakayı, hakem Ömer Faruk Turtay yönetecek.
Ligden düşmesi kesinleşen iki takımın karşılaşacağı maçta konuk ekip Hatayspor 20 puana, ev sahibi Adana Demirspor ise -2 puana sahip.
Adana Demirspor, ligin ilk yarısındaki maçta Hatayspor'u 3-1 yenmişti.
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