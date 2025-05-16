16 Mayıs
Aston Villa-Tottenham
21:30
16 Mayıs
Chelsea-M. United
22:15
16 Mayıs
OH Leuven-Westerlo
21:45
16 Mayıs
Famalicao-Casa Pia AC
21:00
16 Mayıs
Rio Ave-Gil Vicente
21:00
16 Mayıs
Levante-Albacete
21:30
16 Mayıs
SV Horn-Kapfenberger SV
19:00
16 Mayıs
SKN St. Poelten-Rapid Wien II
19:00
16 Mayıs
SV Stripfing-Austria Lustenau
19:00
16 Mayıs
Liefering-Admira Wacker
21:30
16 Mayıs
SW Bregenz-Ried
21:30
16 Mayıs
Bellinzona-Thun
21:15
16 Mayıs
Wil-FC Stade Lausanne-Ouchy
21:15
16 Mayıs
FC Vaduz-Schaffhausen
21:15
16 Mayıs
Kastamonuspor-Altınordu
16:00
16 Mayıs
Aksarayspor-Belediye Vanspor
16:00
16 Mayıs
FC Nordsjaelland-AGF
20:00
16 Mayıs
Brann-Sarpsborg 08
19:00
16 Mayıs
Fredrikstad-KFUM
19:00
16 Mayıs
Molde-Kristiansund BK
19:00
16 Mayıs
Rosenborg-FK Haugesund
19:00
16 Mayıs
Stroemsgodset-Bryne
19:00
16 Mayıs
Tromsoe-Bodo/Glimt
19:00
16 Mayıs
Viking-Sandefjord
19:00
16 Mayıs
Vaalerenga-Hamarkameratene
21:00

Ümit Milli Takım'dan son provalar!

UEFA 21 yaş altı Avrupa Şampiyonası elemeleri öncesi Türkiye Ümit Milli Takımımız, Karadağ ve Arnavutluk ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek

calendar 16 Mayıs 2025 13:13 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Mayıs 2025 13:29
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Ümit Milli Takım'dan son provalar!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, Karadağ ve Arnavutluk ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

SON PROVALAR

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Ümit Milli Takım, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme grubu mücadelesine hazırlık niteliği taşıyacak maçlarda 5 Haziran Perşembe günü Karadağ ve 8 Haziran Pazar günü Arnavutluk ile karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabakalar, saat 20.00'de başlayacak.

İLK MAÇIN TARİHİ 9 EYLÜL

Elemelerde Ukrayna, Macaristan, Hırvatistan ve Litvanya ile H Grubu'nda yer alan ay-yıldızlılar, ilk maçını Türkiye'de 9 Eylül Salı günü Hırvatistan ile oynayacak.


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.