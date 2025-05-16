Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı, Karadağ ve Arnavutluk ile özel maçta karşı karşıya gelecek.



SON PROVALAR



Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Ümit Milli Takım, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme grubu mücadelesine hazırlık niteliği taşıyacak maçlarda 5 Haziran Perşembe günü Karadağ ve 8 Haziran Pazar günü Arnavutluk ile karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabakalar, saat 20.00'de başlayacak.



İLK MAÇIN TARİHİ 9 EYLÜL



Elemelerde Ukrayna, Macaristan, Hırvatistan ve Litvanya ile H Grubu'nda yer alan ay-yıldızlılar, ilk maçını Türkiye'de 9 Eylül Salı günü Hırvatistan ile oynayacak.



