16 Mayıs
Aston Villa-Tottenham
21:30
16 Mayıs
Chelsea-M. United
22:15
16 Mayıs
OH Leuven-Westerlo
21:45
16 Mayıs
Famalicao-Casa Pia AC
21:00
16 Mayıs
Rio Ave-Gil Vicente
21:00
16 Mayıs
Levante-Albacete
21:30
16 Mayıs
SV Horn-Kapfenberger SV
19:00
16 Mayıs
SKN St. Poelten-Rapid Wien II
19:00
16 Mayıs
SV Stripfing-Austria Lustenau
19:00
16 Mayıs
Liefering-Admira Wacker
21:30
16 Mayıs
SW Bregenz-Ried
21:30
16 Mayıs
Bellinzona-Thun
21:15
16 Mayıs
Wil-FC Stade Lausanne-Ouchy
21:15
16 Mayıs
FC Vaduz-Schaffhausen
21:15
16 Mayıs
Kastamonuspor-Altınordu
16:00
16 Mayıs
Aksarayspor-Belediye Vanspor
16:00
16 Mayıs
FC Nordsjaelland-AGF
20:00
16 Mayıs
Brann-Sarpsborg 08
19:00
16 Mayıs
Fredrikstad-KFUM
19:00
16 Mayıs
Molde-Kristiansund BK
19:00
16 Mayıs
Rosenborg-FK Haugesund
19:00
16 Mayıs
Stroemsgodset-Bryne
19:00
16 Mayıs
Tromsoe-Bodo/Glimt
19:00
16 Mayıs
Viking-Sandefjord
19:00
16 Mayıs
Vaalerenga-Hamarkameratene
21:00

Acun Ilıcalı'nın Emre Belözoğlu düşüncesi!

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Hull City'nin yeni teknik direktör adayları arasında yer alıyor.

calendar 16 Mayıs 2025 12:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Acun Ilıcalı'nın Emre Belözoğlu düşüncesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Ruben Selles ile yollarını ayıran Acun Ilıcalı'nın ekibi Hull City, yeni teknik direktör arayışlarına başladı.

Hull Daily Mail'de yer alan habere göre, Acun Ilıcalı'nın gündem maddesinin Championship'i bilen bir teknik direktör bulmak olduğu yazıldı.

Haberde, Hull City'nin teknik direktör listesine yer verildi ve listede Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun adının yer alması da dikkat çekti.

SÖZLEŞMESİ SÜRÜYOR

Alex de Souza'nın ardından ocak ayında Antalyaspor'un başına geçen Emre Belözoğlu, Akdeniz ekibine 1.5 yıllık imza atmıştı.

ANTALYASPOR PERFORMANSI

Antalyaspor'un başında bu sezon 17 maçta sahaya çıkan 44 yaşındaki Emre Belözoğlu, 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

HULL'DA DİĞER ADAYLAR

İşte Hull City'nin listesindeki diğer teknik direktör adayları:

-Miron Muslic
-Gary O'Neil
-Alex Neil
-Dean Smith
-Rod Edwards
-Marti Cifuentes


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.