16 Mayıs
Aston Villa-Tottenham
21:30
16 Mayıs
Chelsea-M. United
22:15
16 Mayıs
OH Leuven-Westerlo
21:45
16 Mayıs
Famalicao-Casa Pia AC
21:00
16 Mayıs
Rio Ave-Gil Vicente
21:00
16 Mayıs
Levante-Albacete
21:30
16 Mayıs
SV Horn-Kapfenberger SV
19:00
16 Mayıs
SKN St. Poelten-Rapid Wien II
19:00
16 Mayıs
SV Stripfing-Austria Lustenau
19:00
16 Mayıs
Liefering-Admira Wacker
21:30
16 Mayıs
SW Bregenz-Ried
21:30
16 Mayıs
Bellinzona-Thun
21:15
16 Mayıs
Wil-FC Stade Lausanne-Ouchy
21:15
16 Mayıs
FC Vaduz-Schaffhausen
21:15
16 Mayıs
Kastamonuspor-Altınordu
16:00
16 Mayıs
Aksarayspor-Belediye Vanspor
16:00
16 Mayıs
FC Nordsjaelland-AGF
20:00
16 Mayıs
Brann-Sarpsborg 08
19:00
16 Mayıs
Fredrikstad-KFUM
19:00
16 Mayıs
Molde-Kristiansund BK
19:00
16 Mayıs
Rosenborg-FK Haugesund
19:00
16 Mayıs
Stroemsgodset-Bryne
19:00
16 Mayıs
Tromsoe-Bodo/Glimt
19:00
16 Mayıs
Viking-Sandefjord
19:00
16 Mayıs
Vaalerenga-Hamarkameratene
21:00

Göztepeli Dennis Alman ekiplerinin gözdesi!

Hoffenheim, Mainz ve Augsburg, Göztepe'den Anthony Dennis ile ilgileniyor.

calendar 16 Mayıs 2025 13:01
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepeli Dennis Alman ekiplerinin gözdesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Süper Lig'de pazar günü deplasmanda karşı karşıya geleceği Çaykur Rizespor'u yenip matematiksel olarak Avrupa kupalarına katılma şansını sürdürmeyi amaçlayan Göztepe'de golcü Romulo ile birlikte orta saha Anthony Dennis de transferin gözde oyuncularından biri haline geldi.

ALMANLAR SIRAYA GİRDİ

Geçen sezon U19 takımı için transfer edilen ancak kısa sürede genç yaşında A takımın vazgeçilmezleri arasına adını yazdıran Dennis için Bundesliga kulüpleri sıraya girdi.

İLGİLENEN TAKIMLAR

Şu ana kadar en ciddi atılımı Hoffenheim takımının yaptığı ifade edilirken, Augsburg ile Mainz 05 ekiplerinin de 20 yaşındaki oyuncuya ilgisi olduğu öğrenildi.

Brezilyalı yıldızı Romulo'yu 15 milyon Euro altına satmayı düşünmeyen Sport Republic şirketinin, Dennis için de hatrı sayılır bir bonservis bedeli belirlediği ancak rakamın şu ana kadar telaffuz edilmediği kaydedildi.

BU SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Romulo gibi kariyerinde ilk kez Süper Lig deneyimi yaşayan Dennis, 29 maça çıkıp 2466 dakika süre aldı. Nijeryalı oyuncu 2 de asist yaparak hücuma katkı sağlamayı başardı.


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.