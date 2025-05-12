Ali Koç ilk teması kurdu: Kolo Muani!

Sezonu kupasız kapatan Fenerbahçe'de yaşanan hayal kırıklığı bomba transferlerle giderilmek isteniyor. Muhalefetin aleyhinde imza kampanyası başlattığı Başkan Ali Koç, en az 4 üst düzey takviye yapacaklarını açıklamıştı, resmen harekete geçti.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
EL-HALIFI SICAK BAKTI
Fenerbahçe Başkanı, Skriniar'ın bonservisi için PSG Başkanı Nasır El-Halifi ile masaya oturdu. Pazarlıklar sırasında Kolo Muani'nin ismi de gündeme geldi. Başkan Ali Koç, bu sezonun ikinci yarısını Juventus'ta kiralık geçiren 26 yaşındaki Fransız forveti istedi. El-Halifi teklife sıcak bakarken, sarı-lacivertlilerin Muani'nin menajeriyle de bir görüşme yapacağı öğrenildi.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
Bu sezon 31 maça çıkan yıldız golcü, 9 gol, 3 asist kaydetti.
EL-HALIFI SICAK BAKTI
Fenerbahçe Başkanı, Skriniar'ın bonservisi için PSG Başkanı Nasır El-Halifi ile masaya oturdu. Pazarlıklar sırasında Kolo Muani'nin ismi de gündeme geldi. Başkan Ali Koç, bu sezonun ikinci yarısını Juventus'ta kiralık geçiren 26 yaşındaki Fransız forveti istedi. El-Halifi teklife sıcak bakarken, sarı-lacivertlilerin Muani'nin menajeriyle de bir görüşme yapacağı öğrenildi.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
Bu sezon 31 maça çıkan yıldız golcü, 9 gol, 3 asist kaydetti.