Livakovic'e İtalya'dan talip var!

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına erkenden başlayan Fenerbahçe, bazı mevkilerde köklü değişiklikler yapmayı planlıyor. Revizyonun düşünüldüğü pozisyonlardan biri olan kalede ise sürpriz bir gelişme yaşandı.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
LİVAKOVİC AYRILMAK İSTİYOR
Sarı-lacivertli yönetim, Hırvat kaleci Dominik Livakovic'i gelecek sezonun planlamasında düşünmüyor. 2026 Dünya Kupası öncesinde düzenli forma giymek isteyen tecrübeli eldiven de takımdan ayrılmaya istekli.
FİORENTİNA TALİP
İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, Livakovic'i listesine aldı. Mevcut kalecileri David De Gea'nın başarılı geçen sezonun ardından ciddi teklifler alması, ayrılık ihtimalini gündeme getirdi. De Gea'nın takımdan ayrılması halinde, Mor Menekşeler'in rotasını Livakovic'e çevirmesi bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
30 yaşındaki kaleci, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 31 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 37 gol yerken, 9 kez de kalesini gole kapatmayı başardı.
LİVAKOVİC AYRILMAK İSTİYOR
Sarı-lacivertli yönetim, Hırvat kaleci Dominik Livakovic'i gelecek sezonun planlamasında düşünmüyor. 2026 Dünya Kupası öncesinde düzenli forma giymek isteyen tecrübeli eldiven de takımdan ayrılmaya istekli.
FİORENTİNA TALİP
İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, Livakovic'i listesine aldı. Mevcut kalecileri David De Gea'nın başarılı geçen sezonun ardından ciddi teklifler alması, ayrılık ihtimalini gündeme getirdi. De Gea'nın takımdan ayrılması halinde, Mor Menekşeler'in rotasını Livakovic'e çevirmesi bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
30 yaşındaki kaleci, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 31 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 37 gol yerken, 9 kez de kalesini gole kapatmayı başardı.