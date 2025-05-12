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Livakovic'e İtalya'dan talip var!

Fenerbahçe'de yolların ayrılmayı hazırlandığı Dominik Livakovic için sürpriz bir gelişme yaşandı.

calendar 12 Mayıs 2025 08:19
Fotoğraf: AA
Livakovic'e İtalya'dan talip var!
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Gelecek sezonun transfer çalışmalarına erkenden başlayan Fenerbahçe, bazı mevkilerde köklü değişiklikler yapmayı planlıyor. Revizyonun düşünüldüğü pozisyonlardan biri olan kalede ise sürpriz bir gelişme yaşandı.

LİVAKOVİC AYRILMAK İSTİYOR

Sarı-lacivertli yönetim, Hırvat kaleci Dominik Livakovic'i gelecek sezonun planlamasında düşünmüyor. 2026 Dünya Kupası öncesinde düzenli forma giymek isteyen tecrübeli eldiven de takımdan ayrılmaya istekli.

FİORENTİNA TALİP

İtalya Serie A ekiplerinden Fiorentina, Livakovic'i listesine aldı. Mevcut kalecileri David De Gea'nın başarılı geçen sezonun ardından ciddi teklifler alması, ayrılık ihtimalini gündeme getirdi. De Gea'nın takımdan ayrılması halinde, Mor Menekşeler'in rotasını Livakovic'e çevirmesi bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

30 yaşındaki kaleci, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 31 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 37 gol yerken, 9 kez de kalesini gole kapatmayı başardı. 

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