Galatasaray'da kayıp isim: Elias Jelert!

Galatasaray'da yaz transfer döneminde kadroya katılan Elias Jelert, son dönemde kayıplara karıştı.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Danimarkalı futbolcu, son olarak kupada 27 Şubat tarihinde oynanan kupa maçında sahaya çıktı. Jelert, ligde ise son olarak 9 Şubat'ta oynanan Adana Demirspor maçında süre buldu.
Yeni sezon için takımda düşünülmeyen Jelert, sağ bekte son alternatif olarak kaldı.
Galatasaray'da bu sezon toplamda 33 maçta süre bulan 21 yaşındaki futbolcu, 1 kez gol sevinci yaşadı.
Danimarkalı futbolcu, son olarak kupada 27 Şubat tarihinde oynanan kupa maçında sahaya çıktı. Jelert, ligde ise son olarak 9 Şubat'ta oynanan Adana Demirspor maçında süre buldu.
Yeni sezon için takımda düşünülmeyen Jelert, sağ bekte son alternatif olarak kaldı.
Galatasaray'da bu sezon toplamda 33 maçta süre bulan 21 yaşındaki futbolcu, 1 kez gol sevinci yaşadı.