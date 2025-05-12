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Galatasaray'da kayıp isim: Elias Jelert!

Galatasaray forması giyen Elias Jelert, 27 Şubat'ta kupada oynanan Konyaspor maçından bu yana sahaya adım atmadı.

calendar 12 Mayıs 2025 10:31
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da kayıp isim: Elias Jelert!
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Galatasaray'da yaz transfer döneminde kadroya katılan Elias Jelert, son dönemde kayıplara karıştı.

Danimarkalı futbolcu, son olarak kupada 27 Şubat tarihinde oynanan kupa maçında sahaya çıktı. Jelert, ligde ise son olarak 9 Şubat'ta oynanan Adana Demirspor maçında süre buldu.

Yeni sezon için takımda düşünülmeyen Jelert, sağ bekte son alternatif olarak kaldı.

Galatasaray'da bu sezon toplamda 33 maçta süre bulan 21 yaşındaki futbolcu, 1 kez gol sevinci yaşadı.

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