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Fernando Muslera, rekor peşinde!

Galatasaray'da Fernando Muslera, Süper Lig'de kalan maçlarda rekor kırmak istiyor.

calendar 12 Mayıs 2025 10:11
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fernando Muslera, rekor peşinde!
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Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera, Süper Lig'de kalan haftalarda şampiyonlukla birlikte rekor için de sahaya çıkacak.

14 yıldır mücadele ettiği Süper Lig'de bugüne kadar 165 maçta kalesini gol kapatan Fernando Muslera, 167 defa rakiplerine geçit vermeyen Rüştü Reçber'in ardından ikinci sırada yer alıyor.

Nando kalan 3 haftada gol yemezse rekorun tek sahibi olacak. 2 defa kalesini kapatırsa rekora ortak olacak.

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