Fernando Muslera, rekor peşinde!

Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera, Süper Lig'de kalan haftalarda şampiyonlukla birlikte rekor için de sahaya çıkacak.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
14 yıldır mücadele ettiği Süper Lig'de bugüne kadar 165 maçta kalesini gol kapatan Fernando Muslera, 167 defa rakiplerine geçit vermeyen Rüştü Reçber'in ardından ikinci sırada yer alıyor.
Nando kalan 3 haftada gol yemezse rekorun tek sahibi olacak. 2 defa kalesini kapatırsa rekora ortak olacak.
14 yıldır mücadele ettiği Süper Lig'de bugüne kadar 165 maçta kalesini gol kapatan Fernando Muslera, 167 defa rakiplerine geçit vermeyen Rüştü Reçber'in ardından ikinci sırada yer alıyor.
Nando kalan 3 haftada gol yemezse rekorun tek sahibi olacak. 2 defa kalesini kapatırsa rekora ortak olacak.