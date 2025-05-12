Galatasaray, derbi sonrası uçuşa geçti!

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Sarı-kırmızılılar, 29 Mart'ta Süper Lig'deki derbide Beşiktaş'a kaybetmiş ve sonrasında, "Galatasaray korku tüneline girdi" yorumları yapılmıştı. Sadece Mayıs'lar değil Nisan'lar da Galatasaray'ın oldu!
Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş yenilgisinden sonra 2 Nisan'da Fenerbahçe ile kupada oynadığı çeyrek final maçını 2-1 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı. Fenerbahçe galibiyeti ile vites yükselten Galatasaray, sonrasında ligde Samsun ve Bodrum'u devirdi. Kupa yarı finalinde Konyaspor'u deplasmanda 5-1 yenerek finale uzandı. 5 gün sonra ligde Eyüp'e 5 attı. 3 Mayıs'ta Sivas'ı evinde 4 golle uğurlayan Galatasaray, son lig maçında ise Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.
Galatasaray, Beşiktaş maçından sonra oynadığı 7 maçta 22 gol atarken kalesinde sadece 4 gol gördü.
Sarı-kırmızılılar, 29 Mart'ta Süper Lig'deki derbide Beşiktaş'a kaybetmiş ve sonrasında, "Galatasaray korku tüneline girdi" yorumları yapılmıştı. Sadece Mayıs'lar değil Nisan'lar da Galatasaray'ın oldu!
Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş yenilgisinden sonra 2 Nisan'da Fenerbahçe ile kupada oynadığı çeyrek final maçını 2-1 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı. Fenerbahçe galibiyeti ile vites yükselten Galatasaray, sonrasında ligde Samsun ve Bodrum'u devirdi. Kupa yarı finalinde Konyaspor'u deplasmanda 5-1 yenerek finale uzandı. 5 gün sonra ligde Eyüp'e 5 attı. 3 Mayıs'ta Sivas'ı evinde 4 golle uğurlayan Galatasaray, son lig maçında ise Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.
Galatasaray, Beşiktaş maçından sonra oynadığı 7 maçta 22 gol atarken kalesinde sadece 4 gol gördü.