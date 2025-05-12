12 Mayıs
Kayserispor-Antalyaspor
20:00
12 Mayıs
Venezia-Fiorentina
19:30
12 Mayıs
Atalanta-Roma
21:45
12 Mayıs
Sheffield United-Bristol City
22:00
12 Mayıs
Altınordu-Kastamonuspor
16:00
12 Mayıs
Belediye Vanspor-Aksarayspor
16:00

Galatasaray, derbi sonrası uçuşa geçti!

Beşiktaş derbisinin kaybettikten sonra 7 maçta 7 galibiyet alan G.Saray, 22 gol atarken kalesinde sadece 4 gol gördü.

calendar 12 Mayıs 2025 10:43
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Galatasaray, derbi sonrası uçuşa geçti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray son haftalarda vitesi 5'e taktı ve şampiyonluk için gaza bastı.

Sarı-kırmızılılar, 29 Mart'ta Süper Lig'deki derbide Beşiktaş'a kaybetmiş ve sonrasında, "Galatasaray korku tüneline girdi" yorumları yapılmıştı. Sadece Mayıs'lar değil Nisan'lar da Galatasaray'ın oldu!

Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş yenilgisinden sonra 2 Nisan'da Fenerbahçe ile kupada oynadığı çeyrek final maçını 2-1 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı. Fenerbahçe galibiyeti ile vites yükselten Galatasaray, sonrasında ligde Samsun ve Bodrum'u devirdi. Kupa yarı finalinde Konyaspor'u deplasmanda 5-1 yenerek finale uzandı. 5 gün sonra ligde Eyüp'e 5 attı. 3 Mayıs'ta Sivas'ı evinde 4 golle uğurlayan Galatasaray, son lig maçında ise Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Galatasaray, Beşiktaş maçından sonra oynadığı 7 maçta 22 gol atarken kalesinde sadece 4 gol gördü.

HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.