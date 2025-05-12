Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, Mourinho kalırsa ayrılmak istiyor!

Mourinho'nun gelmesiyle birlikte yedek kulübesine hapsolan İsmail Yüksek, Portekizli'nin yeni sezonda takımın başında kalması halinde ayrılacak.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
"MOU OLDUĞU SÜRECE OYNAMAM ZOR"
Yakın çevresine dert yanan İsmail'in, "Mourinho olduğu sürece F.Bahçe'de oynamam zor. O yüzden yaz aylarında ayrılmak istiyorum" dediği öğrenildi.
LYON İLGİLENMİŞTİ
İsmail Yüksek için Fransız temsilcisi Lyon, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin kapısını transfer için çalmıştı ancak sarı-lacivertli kulüp yapılan teklifi reddetmişti.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 28 maçta 1628 dakika forma şansı bulan Yüksek, 2 asist kaydetti.
"MOU OLDUĞU SÜRECE OYNAMAM ZOR"
Yakın çevresine dert yanan İsmail'in, "Mourinho olduğu sürece F.Bahçe'de oynamam zor. O yüzden yaz aylarında ayrılmak istiyorum" dediği öğrenildi.
LYON İLGİLENMİŞTİ
İsmail Yüksek için Fransız temsilcisi Lyon, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin kapısını transfer için çalmıştı ancak sarı-lacivertli kulüp yapılan teklifi reddetmişti.
OYUNCUNUN PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 28 maçta 1628 dakika forma şansı bulan Yüksek, 2 asist kaydetti.