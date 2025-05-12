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Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, Mourinho kalırsa ayrılmak istiyor!

Mourinho'nun gelmesiyle birlikte yedek kulübesine hapsolan İsmail Yüksek, Portekizli'nin yeni sezonda takımın başında kalması halinde ayrılacak.

calendar 12 Mayıs 2025 09:51
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de İsmail Yüksek, Mourinho kalırsa ayrılmak istiyor!
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Mourinho'nun gelmesiyle birlikte yedek kulübesine hapsolan İsmail Yüksek, Portekizli'nin yeni sezonda takımın başında kalması halinde ayrılacak.

"MOU OLDUĞU SÜRECE OYNAMAM ZOR"

Yakın çevresine dert yanan İsmail'in, "Mourinho olduğu sürece F.Bahçe'de oynamam zor. O yüzden yaz aylarında ayrılmak istiyorum" dediği öğrenildi.

LYON İLGİLENMİŞTİ

İsmail Yüksek için Fransız temsilcisi Lyon, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin kapısını transfer için çalmıştı ancak sarı-lacivertli kulüp yapılan teklifi reddetmişti.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 28 maçta 1628 dakika forma şansı bulan Yüksek, 2 asist kaydetti.
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