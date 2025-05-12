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Galatasaray'da zafer haftası: İki kupa ihtimali

Galatasaray 5 gün içerisinde oynayacağı iki maçta iki kupaya uzanabilir. Çarşamba günü Trabzonspor'u bir kez daha devirip Ziraat Türkiye Kupası finalinde mutlu sona ulaşmak isteyen sarı-kırmızılılar, pazar günü ise Kayseri karşısında 5. yıldıza uzanmaya çalışacak.

calendar 12 Mayıs 2025 10:00
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da zafer haftası: İki kupa ihtimali
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Son yıllarda kupalara ambargo koyan Galatasaray, yine mayıs ayında önemli bir viraja girdi.

Sarı-kırmızılılar 5 gün içerisinde tüm sezon ortaya koyduğu üstün performansın meyvesini toplamak istiyor. Süper Lig'de deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yenerek son 3 haftaya 8 puanlık farkla giren sarı-kırmızılılar, 14 Mayıs Çarşamba günü yine bordo-mavililer ile bu kez Ziraat Türkiye Kupası finalinde kozlarını paylaşacak.

Rakibine üstünlük kurarak tarihindeki 19. Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek isteyen Galatasaray, Pazar günü ise ligde şampiyonluk maçına çıkacak.

İDEAL KADRO

RAMS Park'ta Kayserispor'u konuk edecek olan sarı-kırmızılılara 25. şampiyonluk için bir puan bile yetecek. 5 gün içerisinde iki kritik maça çıkacak olan Okan Buruk'un öğrencileri haftayı iki kupa ile kapatabilir. İki maça da ideal kadroyla çıkıp işi bitirmek isteyen sarı-kırmızılılar taraftarlarına çifte bayram yaşatmak istiyor.

Hafif sakatlığı nedeniyle PAPARA Park'ta oynanan maçta ikinci yarıda oyuna dahil olan Eren Elmalı'nın da ilk 11'e dönmesi ve Galatasaray as kadro ile sahaya çıkması bekleniyor.

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