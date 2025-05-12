Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 12 Mayıs göndermesi

Fenerbahçe'nin gece yarısı yaptığı 12 Mayıs 2012 ile ilgili yaptığı paylaşımın ardından Galatasaray da sabah saatlerinde paylaşım yaptı.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Sarı-lacivertlilerin açıklamasında "12 Mayıs 2012 tarihinde, stadımızda oynanan Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesinde FETÖ'cü polisler tarafından planlı bir gerginlik başlatılmış, hiçbir olay yokken stadımız gaza boğulmuş, sokaklarda taraftarlarımız kovalanmış, olaylar çıkarılmış, kadın erkek, çoluk çocuk, genç yaşlı demeden canlarımıza düşmanca kast edilmişti." ifadelerini kullanıldı.
Galatasaray'ın yaptığı açıklamada "18. şampiyonluğumuzu ilan edip, zaferimizi Kadıköy'de kaldırdığımız kupayla taçlandırdığımız o gecenin üzerinden 13 yıl geçti. Karanlıklar içinden gün doğar ya aniden..." denildi.
Sarı-kırmızılıların paylaşımı, binlerce Galatasaray taraftarı tarafından beğenildi.
Sarı-lacivertlilerin açıklamasında "12 Mayıs 2012 tarihinde, stadımızda oynanan Fenerbahçe - Galatasaray maçı öncesinde FETÖ'cü polisler tarafından planlı bir gerginlik başlatılmış, hiçbir olay yokken stadımız gaza boğulmuş, sokaklarda taraftarlarımız kovalanmış, olaylar çıkarılmış, kadın erkek, çoluk çocuk, genç yaşlı demeden canlarımıza düşmanca kast edilmişti." ifadelerini kullanıldı.
Galatasaray'ın yaptığı açıklamada "18. şampiyonluğumuzu ilan edip, zaferimizi Kadıköy'de kaldırdığımız kupayla taçlandırdığımız o gecenin üzerinden 13 yıl geçti. Karanlıklar içinden gün doğar ya aniden..." denildi.
Sarı-kırmızılıların paylaşımı, binlerce Galatasaray taraftarı tarafından beğenildi.