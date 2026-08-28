Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş'ın rakipleri belli oluyor. Kura çekimini CANLI olarak SPORX'ten takip edebilirsiniz.
* Beşiktaş'ın ilk rakibi Alman ekibi Bayer Leverkusen oldu.
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Bayer Leverkusen; Marsilya, Lyon, Salzburg, Dinamoz Zagreb, Celje, Lech Poznan, Beşiktaş, OFI Girit
Juventus: Sociedad, Alkmaar, Rennes, Ferençvaroş, Omonia, Celta, NEC, Beer-Sheva
Benfica: AZ, Milan, Celtic, Plzen, Lech Poznan, Omonia, OFI Crete, NEC Nijmegen
* Beşiktaş'ın ilk rakibi Alman ekibi Bayer Leverkusen oldu.
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR; TIKLAYIN! Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 1. TORBA
Bayer Leverkusen; Marsilya, Lyon, Salzburg, Dinamoz Zagreb, Celje, Lech Poznan, Beşiktaş, OFI Girit
Juventus: Sociedad, Alkmaar, Rennes, Ferençvaroş, Omonia, Celta, NEC, Beer-Sheva
Benfica: AZ, Milan, Celtic, Plzen, Lech Poznan, Omonia, OFI Crete, NEC Nijmegen