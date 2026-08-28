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Muğlaspor-Boluspor
21:30
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Bayern Munih-VfB Stuttgart
21:30
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28 Ağustos
FC Groningen-Fortuna Sittard
21:00
28 Ağustos
Rio Ave-Sporting CP
22:15

CANLI | Beşiktaş'ın rakipleri belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Beşiktaş'ın rakipleri belli oluyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Ağustos 2026 14:02 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2026 14:19
Haber: Sporx.com
CANLI | Beşiktaş'ın rakipleri belli oluyor
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Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş'ın rakipleri belli oluyor. Kura çekimini CANLI olarak SPORX'ten takip edebilirsiniz.

* Beşiktaş'ın ilk rakibi Alman ekibi Bayer Leverkusen oldu.

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Bayer Leverkusen; Marsilya, Lyon, Salzburg, Dinamoz Zagreb, Celje, Lech Poznan, Beşiktaş, OFI Girit

Juventus: Sociedad, Alkmaar, Rennes, Ferençvaroş, Omonia, Celta, NEC, Beer-Sheva

Benfica: AZ, Milan, Celtic, Plzen, Lech Poznan, Omonia, OFI Crete, NEC Nijmegen

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