Bandırmasporlu futbolcu Tolga Kalender 25 yaşında hayatını kaybetti

Bandırmaspor forması giyen ve daha önce Adana Demirspor'da da oynayan 25 yaşındaki Tolga Kalender hayatını kaybetti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 23 Eylül 2026 09:40
Fotoğraf: X.com
Bandırmasporlu futbolcu Tolga Kalender 25 yaşında hayatını kaybetti
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Bandırmaspor'da forma giyen 25 yaşındaki futbolcu Tolga Kalender hayatını kaybetti. Daha önce Adana Demirspor'da da oynayan genç futbolcunun vefatı futbol camiasında üzüntü yarattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla CENAZESİ ADANA'DA TOPRAĞA VERİLECEK

Tolga Kalender'in cenazesinin bugün ikindi namazının ardından Adana'daki Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

ADANA DEMİRSPOR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Adana Demirspor Kulübü, eski futbolcusunun vefatının ardından yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Adana Demirspor'umuza uzun yıllar emek veren, formasını büyük bir özveriyle taşıyan eski futbolcumuz Tolga Kalender'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Mavi-lacivertli formamız altında verdiği emekler, mücadeleleri ve güzel hatıralarıyla camiamızın hafızasında daima yaşayacaktır. Merhum Tolga Kalender'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz."

BANDIRMASPOR'DAN AÇIKLAMA

Bandırmaspor da Tolga Kalender'in vefatının ardından başsağlığı mesajı yayımladı.

Kulübün açıklamasında, "Kulübümüzün değerli futbolcusu Tolga Kalender'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Genç yaşta aramızdan ayrılan kıymetli futbolcumuza Allah'tan rahmet; başta ailesi olmak üzere yakınlarına, takım arkadaşlarına, sevenlerine ve tüm Bandırmaspor camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Acımız büyük, kaybımız tarifsizdir. Mekânı cennet olsun. Başımız sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.

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