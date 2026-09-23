Beşiktaş'a ara sonrası zorlu fikstür

Amed Sportif deplasmanında 3-2 kaybederek liderlik fırsatını kaçıran Beşiktaş'ı Milli ara sonrasında oldukça zorlu bir ekim ayı bekliyor. Siyah-Beyazlılar, 15 gün içinde Lig ve Avrupa Ligi'nde 5 kritik karşılaşmaya çıkacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 23 Eylül 2026 09:57
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'a ara sonrası zorlu fikstür
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Dusan Vlahovic
Dusan Vlahovic
Beşiktaş
Beşiktaş, Amed Sportif deplasmanında aldığı 3-2'lik yenilginin ardından Milli araya moralsiz girdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray'ın, Trabzonspor karşısında puan kaybetmesiyle liderlik fırsatı yakalayan Siyah-Beyazlılar, bu şansı değerlendiremedi ve sezonun ikinci mağlubiyetini yaşadı.

Kartal'ı Milli ara dönüşünde ise oldukça yoğun ve zorlu bir fikstür bekliyor. Beşiktaş, 11 Ekim'de Kocaelispor'u ağırlayacak. Ardından 15 Ekim'de Avrupa Ligi'nde Hoffenheim deplasmanına çıkacak.

ARADA BOŞ DURMAYACAK

Siyah-Beyazlılar, 19 Ekim'de Trabzonspor'a konuk olacak, 22 Ekim'de ise Crystal Palace'ı ağırlayacak ve 26 Ekim'de Başakşehir ile karşılaşacak.

Teknik direktör Vincenzo Italiano, Milli arayı hem fiziksel toparlanma hem de rakip analizleri açısından değerlendirmeyi planlıyor.

Milli takımlara gitmeyen oyuncularla özel çalışmalar yapılacağı öğrenildi. 





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