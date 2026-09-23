Gol yollarında üstün Italiano teknolojisi

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, hücum anlayışını rakamlara da yansıttı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlılar Süper Lig ve Avrupa'da toplam 26 gol kaydederken, bunların 19'u santrfor dışındaki oyunculardan geldi.
EN GOLCÜLER ORKUN VE CERNY
Orta saha, kanatlar ve savunma hattı Kartal'ın skor gücünde başrol oynadı.
Orkun Kökçü ve Vaclav Cerny dörder, İlhan Fakılı ile Amir Murillo üçer golle ön plana çıktı. Rıdvan Yılmaz, Emirhan Topçu, Trossard, Rashica ve Poku da skora katkı sağlayan diğer isimler oldu.
SANTRFORLARA BAĞLI KALMIYOR
Italiano'nun sistemiyle Beşiktaş, santrforlara bağımlı kalmadan çok yönlü skor üreten bir takım kimliği kazandı.
EN GOLCÜLER ORKUN VE CERNY
Orta saha, kanatlar ve savunma hattı Kartal'ın skor gücünde başrol oynadı.
Orkun Kökçü ve Vaclav Cerny dörder, İlhan Fakılı ile Amir Murillo üçer golle ön plana çıktı. Rıdvan Yılmaz, Emirhan Topçu, Trossard, Rashica ve Poku da skora katkı sağlayan diğer isimler oldu.
SANTRFORLARA BAĞLI KALMIYOR
Italiano'nun sistemiyle Beşiktaş, santrforlara bağımlı kalmadan çok yönlü skor üreten bir takım kimliği kazandı.