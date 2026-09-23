Gol yollarında üstün Italiano teknolojisi

Beşiktaş, Vincenzo Italiano döneminde forvetten çok diğer bölgelerden gol katkısı aldı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 23 Eylül 2026 08:52
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Gol yollarında üstün Italiano teknolojisi
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Orkun Kökçü
Orkun Kökçü
Beşiktaş
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, hücum anlayışını rakamlara da yansıttı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlılar Süper Lig ve Avrupa'da toplam 26 gol kaydederken, bunların 19'u santrfor dışındaki oyunculardan geldi.

EN GOLCÜLER ORKUN VE CERNY

Orta saha, kanatlar ve savunma hattı Kartal'ın skor gücünde başrol oynadı.

Orkun Kökçü ve Vaclav Cerny dörder, İlhan Fakılı ile Amir Murillo üçer golle ön plana çıktı. Rıdvan Yılmaz, Emirhan Topçu, Trossard, Rashica ve Poku da skora katkı sağlayan diğer isimler oldu.

SANTRFORLARA BAĞLI KALMIYOR

Italiano'nun sistemiyle Beşiktaş, santrforlara bağımlı kalmadan çok yönlü skor üreten bir takım kimliği kazandı.  

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