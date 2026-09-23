Vlahovic'in sahalara dönüş tarihi belli oldu

Beşiktaş'ta Amedspor karşılaşmasında alt adalesinden sakatlanan Dusan Vlahovic'in dönüş tarihiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 23 Eylül 2026 08:38
Fotoğraf: AA
Vlahovic'in sahalara dönüş tarihi belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic'in sakatlığıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Amedspor karşılaşmasında alt adalesinden sakatlanan Sırp golcünün sahalara dönüş tarihi belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla HEDEF KOCAELİSPOR MAÇI

Milliyet'te yer alan habere göre Vlahovic, Beşiktaş'ın 11 Ekim Pazar günü Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmada forma giyebilecek.

Sırp futbolcunun Amedspor maçında alt adalesinden sakatlandığı ve ağrılarının devam ettiği belirtilmişti.

MİLLİ TAKIM MAÇLARINI KAÇIRACAK

UEFA Uluslar Ligi maçları için Sırbistan Milli Takımı'na gitmesi beklenen Vlahovic, sakatlığı nedeniyle milli takımının oynayacağı karşılaşmalarda forma giyemeyecek.

Yıldız golcü; 24 Eylül'de Yunanistan, 27 Eylül'de Hollanda, 1 Ekim'de Almanya ve 4 Ekim'de yeniden Hollanda ile oynanacak maçlarda görev alamayacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.