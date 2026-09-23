Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic'in sakatlığıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Amedspor karşılaşmasında alt adalesinden sakatlanan Sırp golcünün sahalara dönüş tarihi belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE HEDEF KOCAELİSPOR MAÇI
Milliyet'te yer alan habere göre Vlahovic, Beşiktaş'ın 11 Ekim Pazar günü Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmada forma giyebilecek.
Sırp futbolcunun Amedspor maçında alt adalesinden sakatlandığı ve ağrılarının devam ettiği belirtilmişti.
MİLLİ TAKIM MAÇLARINI KAÇIRACAK
UEFA Uluslar Ligi maçları için Sırbistan Milli Takımı'na gitmesi beklenen Vlahovic, sakatlığı nedeniyle milli takımının oynayacağı karşılaşmalarda forma giyemeyecek.
Yıldız golcü; 24 Eylül'de Yunanistan, 27 Eylül'de Hollanda, 1 Ekim'de Almanya ve 4 Ekim'de yeniden Hollanda ile oynanacak maçlarda görev alamayacak.
Milliyet'te yer alan habere göre Vlahovic, Beşiktaş'ın 11 Ekim Pazar günü Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmada forma giyebilecek.
Sırp futbolcunun Amedspor maçında alt adalesinden sakatlandığı ve ağrılarının devam ettiği belirtilmişti.
MİLLİ TAKIM MAÇLARINI KAÇIRACAK
UEFA Uluslar Ligi maçları için Sırbistan Milli Takımı'na gitmesi beklenen Vlahovic, sakatlığı nedeniyle milli takımının oynayacağı karşılaşmalarda forma giyemeyecek.
Yıldız golcü; 24 Eylül'de Yunanistan, 27 Eylül'de Hollanda, 1 Ekim'de Almanya ve 4 Ekim'de yeniden Hollanda ile oynanacak maçlarda görev alamayacak.