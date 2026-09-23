Romelu Lukaku için Fenerbahçe'de özel program

Fenerbahçe'de henüz skor katkısı sağlayamayan Romelu Lukaku için milli arada özel bir çalışma programı uygulanacak.

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calendar 23 Eylül 2026 09:34
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Romelu Lukaku için Fenerbahçe'de özel program
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Fenerbahçe'de Romelu Lukaku için milli ara özel bir hazırlık dönemine dönüşecek. Teknik direktör İsmail Kartal ve ekibi, Belçikalı golcünün fiziksel seviyesini yükseltmek ve hücum hattındaki rolünü netleştirmek için özel bir program üzerinde çalışıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla FARKLI PLANLAR ÜZERİNDE DURULUYOR

Teknik heyet, milli ara dönüşünde Lukaku'nun fiziksel açıdan daha hazır hale gelmesini hedefliyor. İsmail Kartal aynı zamanda yıldız futbolcunun saha içindeki kullanımına yönelik farklı seçenekleri değerlendiriyor.

Lukaku'nun hangi bölgede daha etkili olabileceği, tek santrfor olarak mı yoksa yanında başka bir hücumcuyla mı daha verimli oynayacağı üzerinde duruluyor.

CEZA SAHASINDA DAHA FAZLA TOPLA BULUŞACAK

Fenerbahçe'deki planlardan biri de Lukaku'yu ceza sahası içerisinde daha fazla topla buluşturmak. Belçikalı futbolcunun güçlü fiziğinden maksimum seviyede yararlanılması hedefleniyor.

KARTAL'IN GÜVENİ TAM

İsmail Kartal'ın Lukaku konusunda aceleci davranmayacağı ve oyuncunun kalitesine güvendiği belirtildi.

Milli ara boyunca uygulanacak programla Lukaku'nun fiziksel seviyesinin yükseltilmesi, takım arkadaşlarıyla uyumunun artırılması ve hücumdaki rolünün daha belirgin hale getirilmesi planlanıyor.

Fenerbahçe'de beklenti, milli ara sonrasında Lukaku'dan daha fazla verim almak.

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