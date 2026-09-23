Galatasaray'dan Oulai için yakın takip!

Galatasaray'ın transfer gündeminde Trabzonspor'un eski oyuncusu Christ Inao Oulai var. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE HER MAÇ MAÇ İZLENİYOR
Sarı-kırmızılılar, Fiorentina forması giyen futbolcuyu her maç izliyor.
GALATASARAYAYRILMA İHTİMALİNİ TAKİP EDİYOR
Galatasaray, Oulai'nin Fiorentina'dan ayrılma ihtimalini de takip ediyor.
Oyuncunun adının ocak ayı transfer döneminde sarı-kırmızılılarla daha sık anılması bekleniyor.
Sarı-kırmızılılar, Fiorentina forması giyen futbolcuyu her maç izliyor.
GALATASARAYAYRILMA İHTİMALİNİ TAKİP EDİYOR
Galatasaray, Oulai'nin Fiorentina'dan ayrılma ihtimalini de takip ediyor.
Oyuncunun adının ocak ayı transfer döneminde sarı-kırmızılılarla daha sık anılması bekleniyor.