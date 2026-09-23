Galatasaray'dan Oulai için yakın takip!

Galatasaray, Fiorentina forması giyen orta saha oyuncusu Inao Oulai'yi yakından takip ediyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 23 Eylül 2026 11:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan Oulai için yakın takip!
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Christ Inao Oulai
Christ Inao Oulai
Fiorentina
Galatasaray'ın transfer gündeminde Trabzonspor'un eski oyuncusu Christ Inao Oulai var. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla HER MAÇ MAÇ İZLENİYOR

Sarı-kırmızılılar, Fiorentina forması giyen futbolcuyu her maç izliyor.

GALATASARAYAYRILMA İHTİMALİNİ TAKİP EDİYOR

Galatasaray, Oulai'nin Fiorentina'dan ayrılma ihtimalini de takip ediyor.

Oyuncunun adının ocak ayı transfer döneminde sarı-kırmızılılarla daha sık anılması bekleniyor.



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