Rafael van der Vaart'tan Sane sözleri: "Bazen beni kızdırıyor"

Hollandalı eski futbolcu Rafael van der Vaart, Leroy Sane'de Kylian Mbappe potansiyeli olduğu fakat bir türlü ortaya çıkmadığını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 23 Eylül 2026 10:34 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2026 11:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Rafael van der Vaart'tan Sane sözleri: 'Bazen beni kızdırıyor'
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Hollandalı eski futbolcu Rafael van der Vaart, Hollanda-Almanya maçı öncesi Bild'e açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Rafael van der Vaart, Leroy Sane'de Kylian Mbappe potansiyeli olduğu fakat bu potansiyelin bir türlü ortaya çıkmadığını belirtti.

"MBAPPE KALİTESİ VAR AMA ORTAYA ÇIKARAMIYOR"

Hollandalı eski futbolcu "Hangi Alman milli futbolcunun Hollanda vatandaşlığına geçmesini isterdi?" sorusuna, "Leroy Sane! ve sonra, yardımcı antrenör olarak, onu her gün uyarırdım. Çocukta Kylian Mbappe'nin kalitesi var, ama sonunda ortaya çıkmıyor ve bu bazen beni neredeyse kızdırıyor. Düşünüyorsunuz ki korkak gibi oynuyor, ama çok büyük potansiyeli var." yanıtını verdi.

GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray kariyerinde 50 maça çıkan Alman yıldız, 7 gol 9 asistlik performans sergiledi.

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