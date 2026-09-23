Basketbol Süper Ligi'nde maçlar 13 salonda oynanacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2026-2027 sezonu maçları, 13 spor salonunda oynanacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 23 Eylül 2026 12:44
Haber: AA
Basketbol Süper Ligi'nde maçlar 13 salonda oynanacak
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2026-2027 sezonu maçları, 13 spor salonunda oynanacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bu sezon Bahçeşehir Koleji ve Galatasaray MCT Technic'e ev sahipliği yapacak Sinan Erdem Spor Salonu, en fazla seyirci kapasitesine sahip salon olma özelliği taşıyor.

Türkiye'nin en büyük spor salonu olan Sinan Erdem Spor Salonu, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası ve 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası maçları ile THY Avrupa Ligi'nde 2012 ile 2017 Dörtlü Finalleri'nin yanı sıra yakın zamanda voleybolda da önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptı.

Bahçeşehir Koleji ve Galatasaray, Süper Lig müsabakalarının yanı sıra Avrupa kupalarındaki maçlarına 16 bin seyirci kapasiteli bu salonda çıkacak.

 

- Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ikinci sırada

Yeni sezonda maçların oynanacağı salonların seyirci kapasitesi sıralamasında Ülker Spor ve Etkinlik Salonu ikinci basamakta bulunuyor.

Fenerbahçe Tarfin'in müsabakalarını oynayacağı salon, 12 bin 687 kişilik kapasiteye sahip.

 

- Anadolu Efes ve Beşiktaş, bu sezon BGM'de

Anadolu Efes ve Beşiktaş, bu sezon maçlarını Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde (BGM) oynayacak.

Lacivert-beyazlı takım ile siyah-beyazlı ekibin hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi'ndeki (EuroLeague) maçlarına, BGM'deki 10 bin seyirci kapasiteli salon ev sahipliği yapacak.

 

- En az kapasitelisi Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu

Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Pizzabulls Bordo Bandırma'nın maçlarını oynayacağı Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Spor Salonu, 2 bin kişiyle seyirci kapasitesi en düşük salon olarak dikkati çekiyor.

Aliağa Petkimspor'un maçlarını oynayacağı ENKA Spor Salonu 2 bin 500, Esenler Erokspor'un karşılaşmalarına ev sahipliği yapacak Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi ise 2 bin 890 kişi kapasiteye sahip.

 

- Salonlar ve kapasiteleri

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2026-2027 sezonunda maçların yapılacağı salonlar ve kapasiteleri şöyle: 

Takımlar Salon Kapasite
Bahçeşehir Koleji, Galatasaray MCT Technic Sinan Erdem 16.000
Fenerbahçe Tarfin Ülker Spor ve Etkinlik 12.687
Anadolu Efes, Beşiktaş Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi 10.000
Türk Telekom Ankara 9.984
Trabzonspor Hayri Gür 7.500
Bursaspor Basketbol, TOFAŞ TOFAŞ 5.750
Biotekno Körfez Basket Şehit Polis Recep Topaloğlu 5.000
Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka 4.800
Çayırova Belediyesi Çayırova Belediyesi Spor Kompleksi 3.500
Yukatel Denizli Basket Pamukkale Üniversitesi 3.490
Esenler Erokspor Beşiktaş Akatlar Spor Kompleksi 2.890
Aliağa Petkimspor ENKA 2.500
Pizzabulls Bordo Bandırma Bandırma 17 Eylül Üniversitesi 2.000

Not: Salon kapasitelerinde Türkiye Basketbol Federasyonu verileri dikkate alınmıştır.

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