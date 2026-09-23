Fenerbahçe Avrupa devlerini geçti

Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında aldığı 8-0'lık galibiyetin ardından Süper Lig'in ilk 6 haftasında 16 gole ulaştı. Sarı-lacivertliler, gol sayısında Bayern Münih, Inter ve PSG gibi takımları geride bırakırken Atletico Madrid'i yakaladı.

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calendar 23 Eylül 2026 11:46
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Avrupa devlerini geçti
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Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında aldığı 8-0'lık galibiyetle Süper Lig'deki gol sayısını 16'ya yükseltti. Sarı-lacivertliler, ilk 6 haftanın ardından ligin en golcü takımı olurken Avrupa'nın 5 büyük ligindeki birçok önemli kulübü de geride bıraktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla BARCELONA ZİRVEDE

Karşılaştırmada ilk sırada, La Liga'da 7 maçta 31 gol atan Barcelona yer aldı. Katalan ekibi, Avrupa'nın büyük liglerindeki en üretken takım konumunda bulunuyor.

Real Madrid 18 gole ulaşırken Atletico Madrid ise 16 gol kaydetti. Fenerbahçe böylece 6 maç sonunda Atletico Madrid ile aynı gol sayısına ulaştı ve Real Madrid'in 2 gol gerisinde kaldı.

BAYERN VE INTER'İ GERİDE BIRAKTI

Bundesliga'da Bayern Münih, 4 haftada attığı 14 golle ligin en skorer takımı oldu. Fenerbahçe ise bir maç fazla oynadığı ligde Bayern Münih'ten 2 gol daha fazla kaydetti.

Serie A'da Inter 5 maç sonunda 15 gole ulaşırken Roma 14 golde kaldı. Türkiye'de Amed Sportif Faaliyetler de 6 maçta 15 gol attı.

FRANSA'DA RAKAMLAR DAHA DÜŞÜK

Fransa'da PSG 8 gol kaydederken Lyon ve Strasbourg 10'ar gole ulaştı.

Fenerbahçe ise Süper Lig'de 6 karşılaşma sonunda attığı 16 golle bu takımların üzerinde yer aldı.

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