Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında aldığı 8-0'lık galibiyetle Süper Lig'deki gol sayısını 16'ya yükseltti. Sarı-lacivertliler, ilk 6 haftanın ardından ligin en golcü takımı olurken Avrupa'nın 5 büyük ligindeki birçok önemli kulübü de geride bıraktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BARCELONA ZİRVEDE
Karşılaştırmada ilk sırada, La Liga'da 7 maçta 31 gol atan Barcelona yer aldı. Katalan ekibi, Avrupa'nın büyük liglerindeki en üretken takım konumunda bulunuyor.
Real Madrid 18 gole ulaşırken Atletico Madrid ise 16 gol kaydetti. Fenerbahçe böylece 6 maç sonunda Atletico Madrid ile aynı gol sayısına ulaştı ve Real Madrid'in 2 gol gerisinde kaldı.
BAYERN VE INTER'İ GERİDE BIRAKTI
Bundesliga'da Bayern Münih, 4 haftada attığı 14 golle ligin en skorer takımı oldu. Fenerbahçe ise bir maç fazla oynadığı ligde Bayern Münih'ten 2 gol daha fazla kaydetti.
Serie A'da Inter 5 maç sonunda 15 gole ulaşırken Roma 14 golde kaldı. Türkiye'de Amed Sportif Faaliyetler de 6 maçta 15 gol attı.
FRANSA'DA RAKAMLAR DAHA DÜŞÜK
Fransa'da PSG 8 gol kaydederken Lyon ve Strasbourg 10'ar gole ulaştı.
Fenerbahçe ise Süper Lig'de 6 karşılaşma sonunda attığı 16 golle bu takımların üzerinde yer aldı.
Karşılaştırmada ilk sırada, La Liga'da 7 maçta 31 gol atan Barcelona yer aldı. Katalan ekibi, Avrupa'nın büyük liglerindeki en üretken takım konumunda bulunuyor.
Real Madrid 18 gole ulaşırken Atletico Madrid ise 16 gol kaydetti. Fenerbahçe böylece 6 maç sonunda Atletico Madrid ile aynı gol sayısına ulaştı ve Real Madrid'in 2 gol gerisinde kaldı.
BAYERN VE INTER'İ GERİDE BIRAKTI
Bundesliga'da Bayern Münih, 4 haftada attığı 14 golle ligin en skorer takımı oldu. Fenerbahçe ise bir maç fazla oynadığı ligde Bayern Münih'ten 2 gol daha fazla kaydetti.
Serie A'da Inter 5 maç sonunda 15 gole ulaşırken Roma 14 golde kaldı. Türkiye'de Amed Sportif Faaliyetler de 6 maçta 15 gol attı.
FRANSA'DA RAKAMLAR DAHA DÜŞÜK
Fransa'da PSG 8 gol kaydederken Lyon ve Strasbourg 10'ar gole ulaştı.
Fenerbahçe ise Süper Lig'de 6 karşılaşma sonunda attığı 16 golle bu takımların üzerinde yer aldı.