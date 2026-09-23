Fenerbahçe'de Ederson küllerinden doğdu

Fenerbahçe'de Ederson, bu sezon gösterdiği performansla kalenin değişmez isimlerinden biri haline geldi. Lyon eşleşmesiyle formayı Mert Günok'tan alan 33 yaşındaki kaleci, çıktığı 8 resmi karşılaşmada dikkat çeken istatistiklere ulaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 34 ŞUTUN 27'SİNİ KURTARDI
Ederson, bu sezon kalesine gelen 34 isabetli şutun 27'sinde gole izin vermedi. Tecrübeli kaleci böylece yüzde 79,4'lük kurtarış oranı yakaladı.
8 resmi maçta 7 gol yiyen Ederson, 27 kurtarış yaparken 3 karşılaşmada da kalesini gole kapattı.
KRİTİK MAÇLARDA ÖNE ÇIKTI
Ederson'un kurtarışlarının önemli bölümü kritik karşılaşmalarda geldi.
Lyon ile oynanan Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 5 isabetli şutun 4'ünü kurtaran Ederson, rövanşta ise 6 şutun 5'inde gole izin vermedi.
Konyaspor karşılaşmasında 8 isabetli şutun 6'sını çıkaran Brezilyalı kaleci, Beşiktaş derbisinde de 6 şutta 4 kurtarış yaptı.
Ederson, Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u 8-0 mağlup ettiği son karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.
KARTAL MİLLİ ARADA ÇALIŞIYOR
Fenerbahçe'de futbolcular milli arada dinlenirken teknik direktör İsmail Kartal çalışmalarını sürdürüyor.
Oyuncularına pazar gününe kadar izin veren Kartal, milli ara sonrasında oynanacak Rizespor ve Aston Villa karşılaşmalarının analizlerine başladı.
ASENSIO İÇİN RİZESPOR HEDEFİ
İsmail Kartal'ın gündemindeki bir diğer isim Marco Asensio. Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan İspanyol futbolcunun 10 Ekim'de oynanacak Rizespor karşılaşmasına kadar tamamen hazır hale gelmesi hedefleniyor.
Asensio'nun Rizespor maçında süre alarak yeniden ritim kazanması ve Aston Villa karşılaşmasına maç eksiğini büyük ölçüde kapatmış şekilde çıkması planlanıyor.
Ederson, bu sezon kalesine gelen 34 isabetli şutun 27'sinde gole izin vermedi. Tecrübeli kaleci böylece yüzde 79,4'lük kurtarış oranı yakaladı.
8 resmi maçta 7 gol yiyen Ederson, 27 kurtarış yaparken 3 karşılaşmada da kalesini gole kapattı.
KRİTİK MAÇLARDA ÖNE ÇIKTI
Ederson'un kurtarışlarının önemli bölümü kritik karşılaşmalarda geldi.
Lyon ile oynanan Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında 5 isabetli şutun 4'ünü kurtaran Ederson, rövanşta ise 6 şutun 5'inde gole izin vermedi.
Konyaspor karşılaşmasında 8 isabetli şutun 6'sını çıkaran Brezilyalı kaleci, Beşiktaş derbisinde de 6 şutta 4 kurtarış yaptı.
Ederson, Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u 8-0 mağlup ettiği son karşılaşmada ise kalesini gole kapattı.
KARTAL MİLLİ ARADA ÇALIŞIYOR
Fenerbahçe'de futbolcular milli arada dinlenirken teknik direktör İsmail Kartal çalışmalarını sürdürüyor.
Oyuncularına pazar gününe kadar izin veren Kartal, milli ara sonrasında oynanacak Rizespor ve Aston Villa karşılaşmalarının analizlerine başladı.
ASENSIO İÇİN RİZESPOR HEDEFİ
İsmail Kartal'ın gündemindeki bir diğer isim Marco Asensio. Sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan İspanyol futbolcunun 10 Ekim'de oynanacak Rizespor karşılaşmasına kadar tamamen hazır hale gelmesi hedefleniyor.
Asensio'nun Rizespor maçında süre alarak yeniden ritim kazanması ve Aston Villa karşılaşmasına maç eksiğini büyük ölçüde kapatmış şekilde çıkması planlanıyor.