Muhammed Salah, Liverpool performansını sollayıp geçti!

Muhammed Salah kariyerinin en etkili ilk 6 maçlık lig başlangıcına imza attı. Basel, Chelsea, Fiorentina, Roma ve Liverpool'daki ilk 6 maçlık performanslarını sollayıp geçti.

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calendar 23 Eylül 2026 11:59
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Muhammed Salah, Liverpool performansını sollayıp geçti!
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Mohamed Salah
Mohamed Salah
Trabzonspor
Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı Muhammed Salah, bordo- mavili forma altında gösterdiği performansla kariyerinin en iyi lig başlangıcını yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Özellikle Galatasaray karşısında 3 gol ve 1 asistle müsabakaya damga vuran Mısırlı yıldız, lig genelinde ise yeni takımına 7 gol, 2 asistle katkı verdi.

2012-2013 sezonunda Basel ile Avrupa futbolundaki kariyerine başlayan 34 yaşındaki sağ kanat, daha sonra Chelsea, Fiorentina, Roma ve Liverpool formalarıyla mücadele etti.

Salah, kariyerinde top koşturduğu kulüplerdeki ilk 6 maçlık performanslarında önemli skor katkıları sağlasa da Trabzonspor döneminde bu alanda zirveye çıktı. 2026-2027 sezonunda bordo-mavili formayı giymeye başlayan Salah, ilk 6 haftada 7 gol ve 2 asist üreterek 9 gole direkt katkı verdi.

EN SKORER İSİM KONUMUNDA

Mısırlı yıldız, 7 golle Trabzonspor'un hücumdaki en önemli skor gücü olurken, yaptığı 2 asistle de arkadaşlarının gol üretimine katkı sağladı. Salah'ın bu performansı, bordo-mavili takımın sezon başındaki hücum gücünde önemli rol oynarken, yıldız oyuncu kısa sürede takımın skor yükünü üstlenen isimlerin başında geldi.

GOL KRALLIĞI UZMANLIK ALANI

Salah, gol krallığı yarışında da kariyeri boyunca önemli başarılara imza attı. Mısırlı yıldız, İngiltere Premier Lig'de 4 kez gol krallığı yaşadı. Salah, 2017-18'de 32, 2018-19'da 22, 2021-22'de 23 ve 2024- 25'te 29 gol atarak Premier Lig'de yarışı zirvede tamamladı. Ayrıca 2016-17 sezonunda Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde 5 gol kaydetti.

MUHAMMED SALAH KASIRGA GİBİ

Dünya basınında Salah'ın performansının yankıları devam ediyor. İtalyan basınından Tribüna, bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 6 karşılaşmada 7 gol ve 2 asist kaydeden 34 yaşındaki dünya yıldızı için "Salah bir kasırga gibi! Galatasaray karşısında 3 gol atarak hat-trick yaptı" ifadelerini kullandı. Elbalad adlı internet sitesi ise "Nerede oynarsa oynasın, parlamaya devam ediyor" diye yazdı. Çizme mecrasından Derbyderby ise "Yenilmez Salah, Galatasaray'ı yere serdi" dedi.

HENRY: "SAYGI DUYACAKSINIZ"

Galatasaray derbisinde 3 gol atıp 1 asist yapan Salah'a övgüler devam ediyor. Futbol efsanesi Thierry Henry, katıldığı bir spor programında Salah'ın performansına övgü yağdırdı. Fransız efsane, "Türkiye ligindeki ilk hat-trick'inizi, Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olan Galatasaray'a karşı attığınızı hayal edin. Onun adına ve başardıklarına saygı duymak zorundasınız" diye konuştu.

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