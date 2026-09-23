UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun heyecanı başlıyor. Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunda ilk hafta karşılaşmaları 24-26 Eylül tarihleri arasında oynanacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TÜRKİYE'NİN İLK RAKİBİ FRANSA
A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı, organizasyondaki ilk maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye-Fransa karşılaşması 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te oynanacak.
UEFA ULUSLAR LİGİ İLK HAFTA PROGRAMI
24 Eylül:
A Ligi 2. Grup:
21.45 Hollanda-Almanya
21.45 Sırbistan-Yunanistan
A Ligi 4. Grup:
21.45 Portekiz-Galler
21.45 Norveç-Danimarka
B Ligi 3. Grup:
21.45 Avusturya-İsrail
21.45 Kosova-İrlanda Cumhuriyeti
D Ligi 1. Grup:
19.00 Andorra-Malta
D Ligi 2. Grup:
21.45 Lihtenştayn-Litvanya
25 Eylül Cuma:
A Ligi 1. Grup:
21.45 Türkiye-Fransa
21.45 İtalya-Belçika
B Ligi 2. Grup:
19.00 Gürcistan-Kuzey İrlanda
21.45 Macaristan-Ukrayna
B Ligi 4. Grup:
21.45 Polonya-Bosna Hersek
21.45 İsveç-Romanya
C Ligi 2. Grup:
19.00 Ermenistan-Letonya
21.45 Karadağ-Kıbrıs Rum Kesimi
26 Eylül Cumartesi:
A Ligi 3. Grup:
21.45 İngiltere-İspanya
21.45 Çekya-Hırvatistan
B Ligi 1. Grup:
16.00 Slovenya-İskoçya
21.45 Kuzey Makedonya-İsviçre
C Ligi 1. Grup:
19.00 San Marino-Finlandiya
21.45 Arnavutluk-Belarus
C Ligi 3. Grup:
19.00 Faroe Adaları-Kazakistan
21.45 Slovakya-Moldova
C Ligi 4. Grup:
19.00 İzlanda-Estonya
19.00 Bulgaristan-Lüksemburg
A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı, organizasyondaki ilk maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye-Fransa karşılaşması 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te oynanacak.
UEFA ULUSLAR LİGİ İLK HAFTA PROGRAMI
24 Eylül:
A Ligi 2. Grup:
21.45 Hollanda-Almanya
21.45 Sırbistan-Yunanistan
A Ligi 4. Grup:
21.45 Portekiz-Galler
21.45 Norveç-Danimarka
B Ligi 3. Grup:
21.45 Avusturya-İsrail
21.45 Kosova-İrlanda Cumhuriyeti
D Ligi 1. Grup:
19.00 Andorra-Malta
D Ligi 2. Grup:
21.45 Lihtenştayn-Litvanya
25 Eylül Cuma:
A Ligi 1. Grup:
21.45 Türkiye-Fransa
21.45 İtalya-Belçika
B Ligi 2. Grup:
19.00 Gürcistan-Kuzey İrlanda
21.45 Macaristan-Ukrayna
B Ligi 4. Grup:
21.45 Polonya-Bosna Hersek
21.45 İsveç-Romanya
C Ligi 2. Grup:
19.00 Ermenistan-Letonya
21.45 Karadağ-Kıbrıs Rum Kesimi
26 Eylül Cumartesi:
A Ligi 3. Grup:
21.45 İngiltere-İspanya
21.45 Çekya-Hırvatistan
B Ligi 1. Grup:
16.00 Slovenya-İskoçya
21.45 Kuzey Makedonya-İsviçre
C Ligi 1. Grup:
19.00 San Marino-Finlandiya
21.45 Arnavutluk-Belarus
C Ligi 3. Grup:
19.00 Faroe Adaları-Kazakistan
21.45 Slovakya-Moldova
C Ligi 4. Grup:
19.00 İzlanda-Estonya
19.00 Bulgaristan-Lüksemburg