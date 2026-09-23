Uluslar Ligi başlıyor: Türkiye'nin ilk rakibi Fransa

UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu, yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. A Ligi 1. Grup'ta yer alan A Milli Futbol Takımı, 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te Fransa'yı konuk edecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 23 Eylül 2026 12:29
Haber: AA, Fotoğraf: TFF
Uluslar Ligi başlıyor: Türkiye'nin ilk rakibi Fransa
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UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonunun heyecanı başlıyor. Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki organizasyonunda ilk hafta karşılaşmaları 24-26 Eylül tarihleri arasında oynanacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TÜRKİYE'NİN İLK RAKİBİ FRANSA

A Ligi 1. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı, organizasyondaki ilk maçında Fransa ile karşı karşıya gelecek.

Türkiye-Fransa karşılaşması 25 Eylül Cuma günü saat 21.45'te oynanacak.

UEFA ULUSLAR LİGİ İLK HAFTA PROGRAMI

24 Eylül:

A Ligi 2. Grup:
21.45 Hollanda-Almanya
21.45 Sırbistan-Yunanistan

A Ligi 4. Grup:
21.45 Portekiz-Galler
21.45 Norveç-Danimarka

B Ligi 3. Grup:
21.45 Avusturya-İsrail
21.45 Kosova-İrlanda Cumhuriyeti

D Ligi 1. Grup:
19.00 Andorra-Malta

D Ligi 2. Grup:
21.45 Lihtenştayn-Litvanya

25 Eylül Cuma:

A Ligi 1. Grup:
21.45 Türkiye-Fransa
21.45 İtalya-Belçika

B Ligi 2. Grup:
19.00 Gürcistan-Kuzey İrlanda
21.45 Macaristan-Ukrayna

B Ligi 4. Grup:
21.45 Polonya-Bosna Hersek
21.45 İsveç-Romanya

C Ligi 2. Grup:
19.00 Ermenistan-Letonya
21.45 Karadağ-Kıbrıs Rum Kesimi

26 Eylül Cumartesi:

A Ligi 3. Grup:
21.45 İngiltere-İspanya
21.45 Çekya-Hırvatistan

B Ligi 1. Grup:
16.00 Slovenya-İskoçya
21.45 Kuzey Makedonya-İsviçre

C Ligi 1. Grup:
19.00 San Marino-Finlandiya
21.45 Arnavutluk-Belarus

C Ligi 3. Grup:
19.00 Faroe Adaları-Kazakistan
21.45 Slovakya-Moldova

C Ligi 4. Grup:
19.00 İzlanda-Estonya
19.00 Bulgaristan-Lüksemburg

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