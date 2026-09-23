Hakan Çalhanoğlu için transfer yarışı

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna katamadığı Hakan Çalhanoğlu için ocak ayında yeniden girişimde bulunacağı belirtildi.

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calendar 23 Eylül 2026 11:10
Hakan Çalhanoğlu için transfer yarışı
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Fenerbahçe, yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ancak sonuç alamadığı Hakan Çalhanoğlu için yeniden harekete geçmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin, milli futbolcuyu ocak ayında kadrosuna katmak için yeni bir girişimde bulunacağı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla JUVENTUS DA TAKİPTE

Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu için hazırlıklarını sürdürdüğü belirtilirken, İtalyan basınından Juventus iddiası geldi.

Haberlere göre Juventus, 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun durumunu yakından takip ediyor. İtalyan ekibinin, Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varamaması halinde devreye gireceği ifade edildi.

INTER İLE SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR

Hakan Çalhanoğlu'nun Inter ile sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. Kaynakta, Milano ekibinin milli futbolcuya henüz yeni sözleşme teklifi yapmadığı belirtildi.

Hakan'ın Türkiye'ye gelmeye sıcak bakmasının da Fenerbahçe yönetimini transfer konusunda umutlandırdığı aktarıldı.

SEZONA 2 GOLLE BAŞLADI

Milli futbolcu, bu sezon Inter formasıyla Serie A'da 3 karşılaşmada görev aldı ve 2 gol kaydetti. Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynanan karşılaşmaya da ilk 11'de başladı.

INTER İLE İKİ ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ

Hakan Çalhanoğlu, 2024 yılında Serie A'da sezonun oyuncusu seçildi. Aynı dönemde Inter ile Serie A ve İtalya Süper Kupası şampiyonlukları yaşadı.

Milli futbolcu, Inter formasıyla iki kez Şampiyonlar Ligi finaline çıktı ancak iki karşılaşmada da kupaya ulaşamadı.

2017'DEN BU YANA İTALYA'DA

Futbola Almanya'da başlayan Hakan Çalhanoğlu, Temmuz 2017'de Bayer Leverkusen'den Milan'a 23.3 milyon euro karşılığında transfer oldu.

2021 yılında Milan ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından bedelsiz olarak Inter'e transfer edilen Hakan Çalhanoğlu, kariyerini İtalya'da sürdürdü.

Milli futbolcunun kuzeni Kerim Çalhanoğlu ise yaz transfer döneminde Gaziantep FK'ya transfer oldu.

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