Galatasaray'da Okan Buruk seferberliği!

Galatasaray yönetimi, Süper Lig'de milli ara öncesinde yaşanan puan kayıpları ve düşüşe rağmen teknik direktör Okan Buruk'a olan tam desteğini resmi olarak açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Başkan Dursun Özbek imzasıyla yayımlanan kararın ardından, tecrübeli teknik adamla yola devam edileceği kesinleşti.
YÖNETİMDEN MORAL ZİRVESİ KARARI
Sporting Lizbon ve Trabzonspor maçlarındaki gerginliklerin ardından harekete geçen yönetim kurulu, Okan Buruk ile özel bir toplantı gerçekleştirecek.
Başkan Dursun Özbek, Abdullah Kavukcu ve Eray Yazgan'ın yer alacağı bu görüşmede, takımdaki birlik ve beraberliği güçlendirmek adına tecrübeli çalıştırıcıya moral desteği sağlanacak.
Sarı-kırmızılı ekipte Trabzonspor mağlubiyeti sonrası yapılan üç günlük yoğun çalışmanın ardından futbolculara 5 gün izin verildi. Takım, lig hazırlıklarına pazartesi günü yapılacak antrenmanla yeniden başlayacak.
YÖNETİMDEN MORAL ZİRVESİ KARARI
Sporting Lizbon ve Trabzonspor maçlarındaki gerginliklerin ardından harekete geçen yönetim kurulu, Okan Buruk ile özel bir toplantı gerçekleştirecek.
Başkan Dursun Özbek, Abdullah Kavukcu ve Eray Yazgan'ın yer alacağı bu görüşmede, takımdaki birlik ve beraberliği güçlendirmek adına tecrübeli çalıştırıcıya moral desteği sağlanacak.
Sarı-kırmızılı ekipte Trabzonspor mağlubiyeti sonrası yapılan üç günlük yoğun çalışmanın ardından futbolculara 5 gün izin verildi. Takım, lig hazırlıklarına pazartesi günü yapılacak antrenmanla yeniden başlayacak.