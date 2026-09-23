Galatasaray'da Okan Buruk seferberliği!

Galatasaray yönetimi, son maçlarda yaşanan puan kayıplarına rağmen Okan Buruk'a desteğini açıkladı. Başkan Dursun Özbek ve yöneticiler, milli ara sonrası hazırlıklar öncesinde tecrübeli teknik adamla moral toplantısı yapacak.

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calendar 23 Eylül 2026 11:45
Haber: Sabah
Galatasaray'da Okan Buruk seferberliği!
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Galatasaray yönetimi, Süper Lig'de milli ara öncesinde yaşanan puan kayıpları ve düşüşe rağmen teknik direktör Okan Buruk'a olan tam desteğini resmi olarak açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başkan Dursun Özbek imzasıyla yayımlanan kararın ardından, tecrübeli teknik adamla yola devam edileceği kesinleşti.

YÖNETİMDEN MORAL ZİRVESİ KARARI

Sporting Lizbon ve Trabzonspor maçlarındaki gerginliklerin ardından harekete geçen yönetim kurulu, Okan Buruk ile özel bir toplantı gerçekleştirecek.

Başkan Dursun Özbek, Abdullah Kavukcu ve Eray Yazgan'ın yer alacağı bu görüşmede, takımdaki birlik ve beraberliği güçlendirmek adına tecrübeli çalıştırıcıya moral desteği sağlanacak.

Sarı-kırmızılı ekipte Trabzonspor mağlubiyeti sonrası yapılan üç günlük yoğun çalışmanın ardından futbolculara 5 gün izin verildi. Takım, lig hazırlıklarına pazartesi günü yapılacak antrenmanla yeniden başlayacak.



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