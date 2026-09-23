'Erkeklerin oyunu' dedi, görevine son verildi

ABD futbolunda kadın hakeme yönelik davranışlarıyla gündeme gelen Federico Higuain'ın Columbus Crew'daki görevi sona erdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

MLS ekibi, Crew 2'nin başında bulunan Higuain ile yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, son bir ay içinde yaşananları yeniden değerlendirdiğini ve yapılan görüşmelerin ardından bu kararın alındığını duyurdu.





Olay, 23 Ağustos'ta MLS NEXT Pro'da oynanan ve Columbus Crew 2'nin Huntsville City'ye 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada yaşandı.





KADIN HAKEMİN ELİNİ BIRAKMADIĞI İDDİA EDİLDİ

Profesyonel Futbol Hakemleri Birliği'nin (PSRA) açıklamasına göre Higuain, karşılaşma sırasında kadın hakemin elini sıktı ve kendisinden üç kez bırakması istenmesine rağmen bunu yapmadı.





Birlik ayrıca, erkek teknik direktörün hakeme yönelik olarak, "Unutma, bu erkeklerin oyunu" şeklinde cinsiyetçi bir ifade kullandığını belirtti.





Yaşanan olay sonrası Higuain kırmızı kart gördü ve iki maçlık men cezasına çarptırıldı.





"CEZA YETERSİZ KALDI"

PSRA, Higuain'ın yalnızca iki maçlık ceza almasına sert tepki gösterdi.





Hakemler birliği, verilen yaptırımın yaşanan olayın ağırlığı karşısında "ciddi biçimde yetersiz" kaldığını savundu. Açıklama, Higuain'ın cezasını tamamladıktan sonra yeniden iki Crew 2 karşılaşmasında kulübede yer almasının ardından geldi.





PSRA açıklamasında kadın hakemlerin futbolun her seviyesinde önemli bir yere sahip olduğu vurgulanarak, "Kadınlar bu oyunun her seviyesini daha iyi hale getiriyor. Bunu kanıtlamak için korkutulmaya ya da aşağılayıcı sözlere maruz kalmak zorunda değiller." denildi.





COLUMBUS CREW KARARINI VERDİ

Tartışmaların büyümesinin ardından Columbus Crew yönetimi, Higuain ile yapılan görüşmeler sonrasında yolların ayrıldığını açıkladı.





Kulübün Genel Menajeri Issa Tall, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:





"Bu hafta gerçekleştirdiğimiz görüşmeler ve son bir aylık sürecin yeniden değerlendirilmesinin ardından Federico Higuain'ı görevinden almanın kulübümüz, oyuncularımız ve çalışanlarımız açısından en doğru karar olduğuna kanaat getirdik."





Tall ayrıca, kulübün bir takımın liderinden beklediği standartların karşılanmadığını da belirtti.





8 SEZON COLUMBUS FORMASI GİYDİ

41 yaşındaki Federico Higuain, futbolculuk kariyerinde Columbus Crew'da uzun yıllar forma giymişti.





Arjantinli isim, 2012 ile 2019 yılları arasında sekiz sezon Columbus Crew'da oynadı. Daha sonra DC United ve Inter Miami formalarını da giyen Higuain, 2021 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktaladı.





Eski Arjantin Milli Takımı golcüsü Gonzalo Higuain'ın kardeşi olan Federico Higuain, emekliliğinin ardından teknik adamlığa başlamıştı.



