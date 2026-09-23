Trabzonspor'da Onana farkı! Rakiplerini geride bıraktı

Manchester United'dan Trabzonspor'a transfer olan ve Karadeniz ekibinde ikinci sezonunu geçiren Andre Onana, bordo- mavili formayla sergilediği performansla takımının önemli isimlerinden biri haline geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kamerun basınından Actu Cameroun, Onana'nın performansını manşetine taşıdı.
30 yaşındaki kaleci, Süper Lig'de bu sezon karşılaştığı şutlarda yüzde 81 kurtarış oranına ulaştı ve bu istatistikle dört büyük takımın kalecileri arasında zirvede yer aldı. Haberde Onana'nın yalnızca yaptığı kurtarışlarla değil, tecrübesi ve savunmayı yönlendirmesiyle de Trabzonspor'a güven verdiği vurgulandı.
UĞURCAN YÜZDE 50'DE KALDI
Onana'nın yüzde 81'lik oranı, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kalecilerinin üzerinde kaldı. Kamerunlu eldivenin Türkiye'deki performansının Avrupa'da yaşadığı sıkıntılı dönemin ardından yeniden yükselişe geçtiğinin göstergesi olduğu ifade edildi.
Ederson yüzde 71, Nübel yüzde 56 ve Uğurcan yüzde 50'de kaldı. Kamerun basını Onana'nın Trabzonspor'daki performansına geniş yer verirken, "Türkiye'de herkesi aynı fikirde buluşturan kaleci" denildi.
HACAMAT YAPTIRDI
Bordo-mavili takımın başarılı kalecisi Andre Onana, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
30 yaşındaki Kamerunlu file bekçisi, sırt bölgesine boydan boya hacamat yaptırdığı sırada çekilen görüntüleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Görüntülerde Onana'nın sırtına hacamat uygulaması yapılırken o anların kameraya yansıdığı görüldü. Tecrübeli kalecinin paylaşımı kısa sürede Trabzonspor taraftarlarının da ilgisini çekti.
30 yaşındaki kaleci, Süper Lig'de bu sezon karşılaştığı şutlarda yüzde 81 kurtarış oranına ulaştı ve bu istatistikle dört büyük takımın kalecileri arasında zirvede yer aldı. Haberde Onana'nın yalnızca yaptığı kurtarışlarla değil, tecrübesi ve savunmayı yönlendirmesiyle de Trabzonspor'a güven verdiği vurgulandı.
UĞURCAN YÜZDE 50'DE KALDI
Onana'nın yüzde 81'lik oranı, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kalecilerinin üzerinde kaldı. Kamerunlu eldivenin Türkiye'deki performansının Avrupa'da yaşadığı sıkıntılı dönemin ardından yeniden yükselişe geçtiğinin göstergesi olduğu ifade edildi.
Ederson yüzde 71, Nübel yüzde 56 ve Uğurcan yüzde 50'de kaldı. Kamerun basını Onana'nın Trabzonspor'daki performansına geniş yer verirken, "Türkiye'de herkesi aynı fikirde buluşturan kaleci" denildi.
HACAMAT YAPTIRDI
Bordo-mavili takımın başarılı kalecisi Andre Onana, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
30 yaşındaki Kamerunlu file bekçisi, sırt bölgesine boydan boya hacamat yaptırdığı sırada çekilen görüntüleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Görüntülerde Onana'nın sırtına hacamat uygulaması yapılırken o anların kameraya yansıdığı görüldü. Tecrübeli kalecinin paylaşımı kısa sürede Trabzonspor taraftarlarının da ilgisini çekti.