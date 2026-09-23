Okan Buruk'un tepki gösterdiği hakeme Türkiye-Fransa maçında görev

A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile oynayacağı UEFA Uluslar A Ligi maçında VAR hakemi olarak Alman Christian Dingert'in görev yapacağı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Dingert, kısa süre önce Okan Buruk'un sözleriyle gündeme gelmişti.
Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, Sporting Lizbon maçındaki bir pozisyonda VAR müdahalesi yapılmamasına tepki gösterirken, "Dingert, yani dingil de dediler ama Dingert diyoruz biz" ifadelerini kullanmıştı.
Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, Sporting Lizbon maçındaki bir pozisyonda VAR müdahalesi yapılmamasına tepki gösterirken, "Dingert, yani dingil de dediler ama Dingert diyoruz biz" ifadelerini kullanmıştı.
Türkiye-Fransa karşılaşması 25 Eylül 2026 Cuma günü saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda başlayacak.
Türkiye - Fransa maçının VAR hakemi Alman hakem Christian Dingert oldu.
📹Okan Buruk, 13 Eylül 2026: "Dingert, yani dingil de dediler ama Dingert diyoruz biz. Ben olsam o Alman hakemin, hakemlik hayatını bitiririm."pic.twitter.com/44KFXZv8BD
— Sporx (@sporx) September 23, 2026