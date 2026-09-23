Okan Buruk'un tepki gösterdiği hakeme Türkiye-Fransa maçında görev

A Milli Takım'ın Fransa ile oynayacağı maçta VAR hakemi olarak Christian Dingert'in görev yapacağı belirtildi. Alman hakem, Okan Buruk'un Sporting Lizbon maçı sonrası yaptığı "dingil" göndermesiyle gündeme gelmişti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 23 Eylül 2026 11:27 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Eylül 2026 11:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Okan Buruk'un tepki gösterdiği hakeme Türkiye-Fransa maçında görev
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A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile oynayacağı UEFA Uluslar A Ligi maçında VAR hakemi olarak Alman Christian Dingert'in görev yapacağı belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Dingert, kısa süre önce Okan Buruk'un sözleriyle gündeme gelmişti.

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, Sporting Lizbon maçındaki bir pozisyonda VAR müdahalesi yapılmamasına tepki gösterirken, "Dingert, yani dingil de dediler ama Dingert diyoruz biz" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye-Fransa karşılaşması 25 Eylül 2026 Cuma günü saat 21.45'te Kocaeli Stadyumu'nda başlayacak.



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