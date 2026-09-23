Okan Buruk'un tepki gösterdiği hakeme Türkiye-Fransa maçında görev

Türkiye - Fransa maçının VAR hakemi Alman hakem Christian Dingert oldu.



📹Okan Buruk, 13 Eylül 2026: "Dingert, yani dingil de dediler ama Dingert diyoruz biz. Ben olsam o Alman hakemin, hakemlik hayatını bitiririm."pic.twitter.com/44KFXZv8BD



— Sporx (@sporx) September 23, 2026