Türkiye-Fransa maçının hakemi belli oldu: Felix Zwayer

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 23 Eylül 2026 12:47
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Türkiye-Fransa maçının hakemi belli oldu: Felix Zwayer
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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Fransa ile oynayacağı karşılaşmanın hakem kadrosu açıklandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla UEFA'nın açıklamasına göre, 25 Eylül Cuma günü Kocaeli Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.

YARDIMCILARI KEMPTER VE KIMMEYER

Felix Zwayer'in yardımcılıklarını Almanya Futbol Federasyonundan Robert Kempter ve Nikolai Kimmeyer yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Florian Badstübner olacak.

VAR'DA CHRISTIAN DINGERT

Türkiye-Fransa mücadelesinde Christian Dingert VAR, Johann Pfeifer ise AVAR olarak görev yapacak.

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