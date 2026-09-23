A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Fransa ile oynayacağı karşılaşmanın hakem kadrosu açıklandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE UEFA'nın açıklamasına göre, 25 Eylül Cuma günü Kocaeli Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.
YARDIMCILARI KEMPTER VE KIMMEYER
Felix Zwayer'in yardımcılıklarını Almanya Futbol Federasyonundan Robert Kempter ve Nikolai Kimmeyer yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Florian Badstübner olacak.
VAR'DA CHRISTIAN DINGERT
Türkiye-Fransa mücadelesinde Christian Dingert VAR, Johann Pfeifer ise AVAR olarak görev yapacak.
YARDIMCILARI KEMPTER VE KIMMEYER
Felix Zwayer'in yardımcılıklarını Almanya Futbol Federasyonundan Robert Kempter ve Nikolai Kimmeyer yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Florian Badstübner olacak.
VAR'DA CHRISTIAN DINGERT
Türkiye-Fransa mücadelesinde Christian Dingert VAR, Johann Pfeifer ise AVAR olarak görev yapacak.