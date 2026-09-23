Yaz transfer döneminde adı Fenerbahçe ile de anılan Malang Sarr'ın NEOM'a transferi sonrasında dikkat çeken bir olay yaşandığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE L'Equipe'in haberine göre Senegalli stoper, Suudi Arabistan ekibine transfer sürecinde aradaki aracıyı devre dışı bırakarak işlemleri kendisi tamamladı. Bu durumun ardından eski temsilcisiyle bağlantılı olduğu belirtilen bir grupla komisyon konusunda anlaşmazlık yaşandı.
OLAY MARBELLA'DA YAŞANDI
Habere göre olay, NEOM'un temmuz ayı sonunda İspanya'nın Marbella kentinde gerçekleştirdiği sezon öncesi kamp sırasında beş yıldızlı bir otelde meydana geldi.
Takım arkadaşlarıyla akşam yemeği yiyen Sarr'ın yanına gelen grup, oyuncuyu otelin barına götürdü. Burada NEOM transferinden doğan komisyon ücretleri konusunda sert bir tartışma yaşandığı ve futbolcunun tehdit edildiği öne sürüldü.
ŞİDDET İDDİALARINI YALANLADI
Bazı görgü tanıkları Malang Sarr'ın tartaklandığını ve tokatlandığını iddia etti. Ancak Senegalli futbolcu, fiziksel şiddete maruz kaldığı yönündeki iddiaları yalanladı.
İddiaya göre Sarr'ın eski temsilcisi transferden komisyon almayı bekliyordu. Futbolcu ise NEOM'a herhangi bir menajer kullanmadan imza attığını belirtti.
FOTOĞRAF SONRASI GERİLİM ARTTI
Daha sonra Sarr'ın NEOM tarafından görevlendirilen bir menajerle çekilen fotoğrafının ortaya çıkmasının ardından gerilimin arttığı aktarıldı.
OLAY OTEL KAMERALARINA YANSIDI
Yaşananların otelin güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği belirtildi. NEOM yetkililerinin durumu polise bildireceğinin öğrenilmesinin ardından söz konusu kişilerin otelden ayrıldığı aktarıldı.
Malang Sarr'ın ise olayın ardından resmi bir şikayette bulunmadığı belirtildi.
27 yaşındaki Senegalli stoperin adı yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile de anılmış ancak bonservisi elinde bulunan futbolcu tercihini NEOM'dan yana kullanmıştı.
OLAY MARBELLA'DA YAŞANDI
Habere göre olay, NEOM'un temmuz ayı sonunda İspanya'nın Marbella kentinde gerçekleştirdiği sezon öncesi kamp sırasında beş yıldızlı bir otelde meydana geldi.
Takım arkadaşlarıyla akşam yemeği yiyen Sarr'ın yanına gelen grup, oyuncuyu otelin barına götürdü. Burada NEOM transferinden doğan komisyon ücretleri konusunda sert bir tartışma yaşandığı ve futbolcunun tehdit edildiği öne sürüldü.
ŞİDDET İDDİALARINI YALANLADI
Bazı görgü tanıkları Malang Sarr'ın tartaklandığını ve tokatlandığını iddia etti. Ancak Senegalli futbolcu, fiziksel şiddete maruz kaldığı yönündeki iddiaları yalanladı.
İddiaya göre Sarr'ın eski temsilcisi transferden komisyon almayı bekliyordu. Futbolcu ise NEOM'a herhangi bir menajer kullanmadan imza attığını belirtti.
FOTOĞRAF SONRASI GERİLİM ARTTI
Daha sonra Sarr'ın NEOM tarafından görevlendirilen bir menajerle çekilen fotoğrafının ortaya çıkmasının ardından gerilimin arttığı aktarıldı.
OLAY OTEL KAMERALARINA YANSIDI
Yaşananların otelin güvenlik kameraları tarafından kaydedildiği belirtildi. NEOM yetkililerinin durumu polise bildireceğinin öğrenilmesinin ardından söz konusu kişilerin otelden ayrıldığı aktarıldı.
Malang Sarr'ın ise olayın ardından resmi bir şikayette bulunmadığı belirtildi.
27 yaşındaki Senegalli stoperin adı yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile de anılmış ancak bonservisi elinde bulunan futbolcu tercihini NEOM'dan yana kullanmıştı.