Zidane'dan Fransa'da ilk büyük dokunuş!

Fransa Milli Takımı'nda Zinedine Zidane'ın göreve başlamasıyla birlikte yeni dönemin ilk işaretleri ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE UEFA Uluslar Ligi'nin açılışında Türkiye'ye konuk olmaya hazırlanan Fransa'da Zidane, ilk antrenmanlardan itibaren takımın oyun yapısında önemli değişikliklere gitti.
Fransız teknik adamın ilk tercihi, son dönemde kullanılan 4-2-3-1'i bırakıp 4-3-3 sistemine geçmek oldu.
"OYUNU BİZ YÖNETECEĞİZ"
Zidane, göreve geldiği günlerde oyun anlayışıyla ilgili yaptığı açıklamada hücum futboluna vurgu yapmıştı.
Fransız teknik adam, "Değişiklikler olacak. Oyunu oynayan ve kontrolü eline almak isteyen bir takım görmek istiyorum. Topsuz oyunda da dengeli olmalıyız. Ama benim için en önemli şey bu takımın iyi futbol oynaması." ifadelerini kullanmıştı.
Clairefontaine'de yapılan ilk çalışmalar da Zidane'ın bu sözlerini sahaya yansıtmaya başladığını gösterdi.
MBAPPE SOL KANADA DÖNÜYOR
Yeni sistemin en dikkat çekici değişikliklerinden biri hücum hattında yaşanacak.
Zidane'ın planına göre Kylian Mbappe yeniden sol kanada geçecek.
Ousmane Dembele ise hücumun merkezinde görev yapacak. Fransız yıldızın, PSG'de Luis Enrique tarafından zaman zaman kullanıldığı gibi sahte 9 rolünde değerlendirilmesi bekleniyor.
Sağ kanatta ise Michael Olise'nin öne çıktığı ifade edildi.
ZIDANE ANTRENMANLARDA ÇOK AKTİF
Zinedine Zidane'ın antrenmanlardaki görüntüsünün oyuncular üzerinde de dikkat çekici bir etki yarattığı belirtildi.
Basın karşısında daha sakin bir profil çizen Zidane'ın, saha içinde oldukça konuşkan ve detaycı olduğu aktarıldı.
Fransız teknik adamın özellikle kısa pas bağlantıları, pas tekrarları ve çapraz toplar üzerinde yoğun şekilde durduğu ifade edildi.
ORTA SAHA YENİDEN ŞEKİLLENİYOR
4-3-3 sisteminin en kritik bölümü ise orta saha olacak.
Zidane'ın üçlü orta saha kurgusunda teknik kapasitesi ve oyun görüşü yüksek isimlere öncelik verdiği belirtiliyor.
L'Equipe'in haberine göre ilk antrenmanlarda Rayan Cherki ve Lucas Da Cunha, Zidane'ın dikkatini çeken oyuncular arasında yer aldı.
LUCAS DA CUNHA, ZIDANE'I ETKİLEDİ
Özellikle Como formasıyla gösterdiği performansla öne çıkan Lucas Da Cunha'nın, Zidane üzerinde olumlu bir izlenim bıraktığı ifade edildi.
26 yaşındaki oyuncunun pas kalitesi ve oyun görüşünün Zidane'ın istediği yapıya uygun olduğu kaydedildi.
Antrenmanların ardından Zidane ile Da Cunha'nın uzun süre birebir konuştuğu ve teknik detaylar üzerinde durduğu belirtildi.
Bu görüntünün ardından Lucas Da Cunha'nın, Türkiye karşısında ilk 11'de forma giyme ihtimali de gündeme geldi.
İLK SINAV TÜRKİYE'YE KARŞI
Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa, yeni dönemin ilk ciddi sınavını Türkiye deplasmanında verecek.
Fransa'nın sahaya 4-3-3 düzeniyle çıkması, Mbappe'nin sol kanatta, Dembele'nin merkezde ve Olise'nin sağ tarafta görev yapacağı belirtildi.
Zidane'ın ilk maçtan itibaren daha fazla topa sahip olan, oyunu kontrol eden ve hücumda daha özgür bir Fransa ortaya çıkarmayı hedeflediği ifade edildi.
Fransız teknik adamın ilk tercihi, son dönemde kullanılan 4-2-3-1'i bırakıp 4-3-3 sistemine geçmek oldu.
"OYUNU BİZ YÖNETECEĞİZ"
Zidane, göreve geldiği günlerde oyun anlayışıyla ilgili yaptığı açıklamada hücum futboluna vurgu yapmıştı.
Fransız teknik adam, "Değişiklikler olacak. Oyunu oynayan ve kontrolü eline almak isteyen bir takım görmek istiyorum. Topsuz oyunda da dengeli olmalıyız. Ama benim için en önemli şey bu takımın iyi futbol oynaması." ifadelerini kullanmıştı.
Clairefontaine'de yapılan ilk çalışmalar da Zidane'ın bu sözlerini sahaya yansıtmaya başladığını gösterdi.
MBAPPE SOL KANADA DÖNÜYOR
Yeni sistemin en dikkat çekici değişikliklerinden biri hücum hattında yaşanacak.
Zidane'ın planına göre Kylian Mbappe yeniden sol kanada geçecek.
Ousmane Dembele ise hücumun merkezinde görev yapacak. Fransız yıldızın, PSG'de Luis Enrique tarafından zaman zaman kullanıldığı gibi sahte 9 rolünde değerlendirilmesi bekleniyor.
Sağ kanatta ise Michael Olise'nin öne çıktığı ifade edildi.
ZIDANE ANTRENMANLARDA ÇOK AKTİF
Zinedine Zidane'ın antrenmanlardaki görüntüsünün oyuncular üzerinde de dikkat çekici bir etki yarattığı belirtildi.
Basın karşısında daha sakin bir profil çizen Zidane'ın, saha içinde oldukça konuşkan ve detaycı olduğu aktarıldı.
Fransız teknik adamın özellikle kısa pas bağlantıları, pas tekrarları ve çapraz toplar üzerinde yoğun şekilde durduğu ifade edildi.
ORTA SAHA YENİDEN ŞEKİLLENİYOR
4-3-3 sisteminin en kritik bölümü ise orta saha olacak.
Zidane'ın üçlü orta saha kurgusunda teknik kapasitesi ve oyun görüşü yüksek isimlere öncelik verdiği belirtiliyor.
L'Equipe'in haberine göre ilk antrenmanlarda Rayan Cherki ve Lucas Da Cunha, Zidane'ın dikkatini çeken oyuncular arasında yer aldı.
LUCAS DA CUNHA, ZIDANE'I ETKİLEDİ
Özellikle Como formasıyla gösterdiği performansla öne çıkan Lucas Da Cunha'nın, Zidane üzerinde olumlu bir izlenim bıraktığı ifade edildi.
26 yaşındaki oyuncunun pas kalitesi ve oyun görüşünün Zidane'ın istediği yapıya uygun olduğu kaydedildi.
Antrenmanların ardından Zidane ile Da Cunha'nın uzun süre birebir konuştuğu ve teknik detaylar üzerinde durduğu belirtildi.
Bu görüntünün ardından Lucas Da Cunha'nın, Türkiye karşısında ilk 11'de forma giyme ihtimali de gündeme geldi.
İLK SINAV TÜRKİYE'YE KARŞI
Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa, yeni dönemin ilk ciddi sınavını Türkiye deplasmanında verecek.
Fransa'nın sahaya 4-3-3 düzeniyle çıkması, Mbappe'nin sol kanatta, Dembele'nin merkezde ve Olise'nin sağ tarafta görev yapacağı belirtildi.
Zidane'ın ilk maçtan itibaren daha fazla topa sahip olan, oyunu kontrol eden ve hücumda daha özgür bir Fransa ortaya çıkarmayı hedeflediği ifade edildi.