Trabzonspor'un devre arası hedefi: Atakan Karazor!

Trabzonspor devre arasında en az 3 takviye yapmayı planlıyor. Yabancı kontenjanındaki sıkıntı nedeniyle yerli listesi de hazır. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Listenin başında ise yaz döneminde de gündeme gelen Stuttgart'ın kaptanlarından Atakan Karazor bulunuyor.
Bordo-mavililer, milli oyuncu için şartları araştırıyor. Stuttgart forması giyen ve Alman ekibinin iki kaptanından biri olan 29 yaşındaki futbolcunun, teknik direktör Thomas Reis'in aradığı profile uygun olduğu değerlendiriliyor.
PİYASA DEĞERİ
Bundesliga temsilcisinin Karazor için 8-10 milyon euro civarında bonservis beklentisi bulunuyor. Futbolcunun market değeri 8 milyon euro.
Ancak transferde asıl kritik nokta oyuncunun ikna edilmesi. 2019 yılından bu yana Stuttgart'ta görev yapan milli futbolcunun Almanya'dan ayrılmaya sıcak bakmadığı biliniyor.
Buna rağmen Trabzonspor yönetiminin Atakan'ın durumuyla ilgili nabız yokladığı ve şartların oluşması halinde süreci ilerletebileceği belirtildi.
2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Kulübü ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcu, orta sahanın yanı sıra stoperde de görev yapabiliyor.
STUTTGART PERFORMANSI
1.91 boyundaki futbolcu için devre arasında harekete geçilebilir. Stuttgart ile toplamda 231 resmi maça çıkan Atakan, fileleri 7 kez sarsarken 12 de asist yaptı.
Bordo-mavililer, milli oyuncu için şartları araştırıyor. Stuttgart forması giyen ve Alman ekibinin iki kaptanından biri olan 29 yaşındaki futbolcunun, teknik direktör Thomas Reis'in aradığı profile uygun olduğu değerlendiriliyor.
PİYASA DEĞERİ
Bundesliga temsilcisinin Karazor için 8-10 milyon euro civarında bonservis beklentisi bulunuyor. Futbolcunun market değeri 8 milyon euro.
Ancak transferde asıl kritik nokta oyuncunun ikna edilmesi. 2019 yılından bu yana Stuttgart'ta görev yapan milli futbolcunun Almanya'dan ayrılmaya sıcak bakmadığı biliniyor.
Buna rağmen Trabzonspor yönetiminin Atakan'ın durumuyla ilgili nabız yokladığı ve şartların oluşması halinde süreci ilerletebileceği belirtildi.
2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Kulübü ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan milli futbolcu, orta sahanın yanı sıra stoperde de görev yapabiliyor.
STUTTGART PERFORMANSI
1.91 boyundaki futbolcu için devre arasında harekete geçilebilir. Stuttgart ile toplamda 231 resmi maça çıkan Atakan, fileleri 7 kez sarsarken 12 de asist yaptı.