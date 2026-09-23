Kaan Ayhan'ın Galatasaray'daki geleceği için karar

Kaan Ayhan'ın Galatasaray'daki geleceğine ilişkin kararını sezon sonunda vermesi bekleniyor. Deneyimli futbolcu, sözleşmesi sona erene kadar takımda kalmayı planlıyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 23 Eylül 2026 11:05
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Kaan Ayhan'ın Galatasaray'daki geleceği için karar
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Galatasaray'da Kaan Ayhan'ın geleceğine ilişkin gelişmeler yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Deneyimli futbolcu, bu sezonu sarı-kırmızılı ekipte tamamlamayı ve sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılmayı planlıyor.

Bu nedenle Kaan Ayhan'ın ocak ayında Galatasaray'dan ayrılması beklenmiyor.

Oyuncunun geleceğine ilişkin gelişmelerin sezon sonunda netleşmesi öngörülüyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray forması ile 128 maça çıkan milli oyuncu 4 gol 7 asistlik performans sergiledi.



 

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