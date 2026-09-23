Kaan Ayhan'ın Galatasaray'daki geleceği için karar

Galatasaray'da Kaan Ayhan'ın geleceğine ilişkin gelişmeler yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Deneyimli futbolcu, bu sezonu sarı-kırmızılı ekipte tamamlamayı ve sözleşmesi sona erdikten sonra takımdan ayrılmayı planlıyor.
Bu nedenle Kaan Ayhan'ın ocak ayında Galatasaray'dan ayrılması beklenmiyor.
Oyuncunun geleceğine ilişkin gelişmelerin sezon sonunda netleşmesi öngörülüyor.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray forması ile 128 maça çıkan milli oyuncu 4 gol 7 asistlik performans sergiledi.
Bu nedenle Kaan Ayhan'ın ocak ayında Galatasaray'dan ayrılması beklenmiyor.
Oyuncunun geleceğine ilişkin gelişmelerin sezon sonunda netleşmesi öngörülüyor.
GALATASARAY PERFORMANSI
Galatasaray forması ile 128 maça çıkan milli oyuncu 4 gol 7 asistlik performans sergiledi.