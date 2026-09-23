Galatasaray'dan Çizme'ye Koopmeiners çıkarması!

Galatasaray, ocak ayında orta sahasını güçlendirmek için Juventus forması giyen Teun Koopmeiners'i gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, Hollandalı futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamanın yollarını arıyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 23 Eylül 2026 09:46
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Çizme'ye Koopmeiners çıkarması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Galatasaray'da ara transfer dönemi için orta saha transferi ön plana çıkmış durumda. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Burnley'den kiralanan Ugochukwu'dan beklenen verimi alamayan ve opsiyonu kullanmayı düşünmeyen sarı- kırmızılılar, Real Madrid'in dünya yıldızı Camavinga için de şartlarını zorluyor.

Bu transferin ocak ayında gerçekleşmeme ihtimalini düşünen yönetim, geçen sezon da birçok kez transfer gündemine gelen Juventus'un 28 yaşındaki orta sahası Teun Koopmeiners'i gündemine aldı.

THURAM GELİNCE GİDECEK

Lemina'nın sık sık sakatlanması, İlkay Gündoğan'dan verim alınamaması ve Sara'nın da beklenen seviyenin uzağında kalması nedeniyle orta sahaya doğrudan kadroya girecek bir isim bakılıyor.

Geçen sezon oynanan G.Saray-Juventus eşleşmesinde toplamda 2 gol atan ve 1 de asist yapan Hollandalı futbolcuyu teknik direktör Okan Buruk çok beğeniyor.

Diz ameliyatı olan ve sahalara dönüşü aralık-ocak ayını bulacak olan Khephren Thuram da iyileştikten sonra Koopmeiners gözden çıkartılacak.

OPSİYONLU TEKLİF

Sarı-kırmızılılar ilk olarak kiralama yoluna gitmek istiyor.

Koopmeiners'i satın alma opsiyonu ile kiralamak isteyen Cimbom, sergileyeceği performansa göre değerlendirmek istiyor.

İtalyan ekibi bu konuda ikna edilemezse şarta bağlı opsiyon teklif edilecek.

Juventus'ta gözden çıkartılan Hollandalı oyuncu için yüksek bir beklenti bulunmuyor.

AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

Bu sezon Serie A'da 5 maçta sadece 131 dakika süre alabilen Koopmeiners, hamle oyuncusu olarak değerlendiriliyor.

Üstelik Galatasaray'ın da bir dönem çok ilgilendiği Khephren Thuram'ın sakatlığı bulunmasına karşın kendisine fazla yer açamayan Hollandalı oyuncu gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.

Başarılı oyuncu, düzenli olarak forma giymek istediği için ayrılmaya sıcak bakıyor.

PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ

Hollandalı yıldızın piyasa değeri ise 14 milyon Euro olarak gösteriliyor. Koopmeiners'in 2029 yılında kadar İtalyan deviyle sözleşmesi devam ediyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.