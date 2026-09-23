Galatasaray'dan Çizme'ye Koopmeiners çıkarması!

Galatasaray'da ara transfer dönemi için orta saha transferi ön plana çıkmış durumda. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Burnley'den kiralanan Ugochukwu'dan beklenen verimi alamayan ve opsiyonu kullanmayı düşünmeyen sarı- kırmızılılar, Real Madrid'in dünya yıldızı Camavinga için de şartlarını zorluyor.
Bu transferin ocak ayında gerçekleşmeme ihtimalini düşünen yönetim, geçen sezon da birçok kez transfer gündemine gelen Juventus'un 28 yaşındaki orta sahası Teun Koopmeiners'i gündemine aldı.
THURAM GELİNCE GİDECEK
Lemina'nın sık sık sakatlanması, İlkay Gündoğan'dan verim alınamaması ve Sara'nın da beklenen seviyenin uzağında kalması nedeniyle orta sahaya doğrudan kadroya girecek bir isim bakılıyor.
Geçen sezon oynanan G.Saray-Juventus eşleşmesinde toplamda 2 gol atan ve 1 de asist yapan Hollandalı futbolcuyu teknik direktör Okan Buruk çok beğeniyor.
Diz ameliyatı olan ve sahalara dönüşü aralık-ocak ayını bulacak olan Khephren Thuram da iyileştikten sonra Koopmeiners gözden çıkartılacak.
OPSİYONLU TEKLİF
Sarı-kırmızılılar ilk olarak kiralama yoluna gitmek istiyor.
Koopmeiners'i satın alma opsiyonu ile kiralamak isteyen Cimbom, sergileyeceği performansa göre değerlendirmek istiyor.
İtalyan ekibi bu konuda ikna edilemezse şarta bağlı opsiyon teklif edilecek.
Juventus'ta gözden çıkartılan Hollandalı oyuncu için yüksek bir beklenti bulunmuyor.
AYRILMAYA SICAK BAKIYOR
Bu sezon Serie A'da 5 maçta sadece 131 dakika süre alabilen Koopmeiners, hamle oyuncusu olarak değerlendiriliyor.
Üstelik Galatasaray'ın da bir dönem çok ilgilendiği Khephren Thuram'ın sakatlığı bulunmasına karşın kendisine fazla yer açamayan Hollandalı oyuncu gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.
Başarılı oyuncu, düzenli olarak forma giymek istediği için ayrılmaya sıcak bakıyor.
PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ
Hollandalı yıldızın piyasa değeri ise 14 milyon Euro olarak gösteriliyor. Koopmeiners'in 2029 yılında kadar İtalyan deviyle sözleşmesi devam ediyor.
Bu transferin ocak ayında gerçekleşmeme ihtimalini düşünen yönetim, geçen sezon da birçok kez transfer gündemine gelen Juventus'un 28 yaşındaki orta sahası Teun Koopmeiners'i gündemine aldı.
THURAM GELİNCE GİDECEK
Lemina'nın sık sık sakatlanması, İlkay Gündoğan'dan verim alınamaması ve Sara'nın da beklenen seviyenin uzağında kalması nedeniyle orta sahaya doğrudan kadroya girecek bir isim bakılıyor.
Geçen sezon oynanan G.Saray-Juventus eşleşmesinde toplamda 2 gol atan ve 1 de asist yapan Hollandalı futbolcuyu teknik direktör Okan Buruk çok beğeniyor.
Diz ameliyatı olan ve sahalara dönüşü aralık-ocak ayını bulacak olan Khephren Thuram da iyileştikten sonra Koopmeiners gözden çıkartılacak.
OPSİYONLU TEKLİF
Sarı-kırmızılılar ilk olarak kiralama yoluna gitmek istiyor.
Koopmeiners'i satın alma opsiyonu ile kiralamak isteyen Cimbom, sergileyeceği performansa göre değerlendirmek istiyor.
İtalyan ekibi bu konuda ikna edilemezse şarta bağlı opsiyon teklif edilecek.
Juventus'ta gözden çıkartılan Hollandalı oyuncu için yüksek bir beklenti bulunmuyor.
AYRILMAYA SICAK BAKIYOR
Bu sezon Serie A'da 5 maçta sadece 131 dakika süre alabilen Koopmeiners, hamle oyuncusu olarak değerlendiriliyor.
Üstelik Galatasaray'ın da bir dönem çok ilgilendiği Khephren Thuram'ın sakatlığı bulunmasına karşın kendisine fazla yer açamayan Hollandalı oyuncu gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak.
Başarılı oyuncu, düzenli olarak forma giymek istediği için ayrılmaya sıcak bakıyor.
PİYASA DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ
Hollandalı yıldızın piyasa değeri ise 14 milyon Euro olarak gösteriliyor. Koopmeiners'in 2029 yılında kadar İtalyan deviyle sözleşmesi devam ediyor.